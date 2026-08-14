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La historia de amor de Moria Casán y Luis Vadalá: se casaron en Miami, estuvieron una década juntos y terminó en escándalo por infidelidades

Ellos fueron la pareja más mediática de los años 90 y su romance fue gestado en pleno ojo público. Cómo se conocieron y por qué se separaron.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Cómo fue la historia de amor entre Moria y Luis Vadalá
Cómo fue la historia de amor entre Moria y Luis Vadalá Foto: X
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Durante más de 10 años, Moria Casán tuvo un intenso romance con Luis Vadalá, público, escandaloso y bajo la mirada permanente de los programas de chimentos de los años 90. Ella era una de las figuras del espectáculo más aclamadas, mientras que él era un hombre alejado de las cámaras, que terminó convirtiéndose en un verdadero personaje de la televisión.

La pareja comenzó su historia de amor en 1990, poco después de la separación de Moria de Mario Castiglione, el padre de su hija, Sofía Gala. Por ese entonces, Vadalá estaba vinculado a otros trabajos lejos de la exposición mediática, pero pasó a ocupar un lugar central rápidamente en los medios por estar vinculado a la actriz.

Cómo fue la historia de amor entre Moria y Luis Vadalá Foto: X

La relación atravesó años de convivencia, fama, lujos y una enorme exposición pública, pero terminó de manera conflictiva en 2001. Con el paso del tiempo, ambos siguieron caminos diferentes y Vadalá intentó reconstruir su vida lejos del mundo del espectáculo.

Durante la década que estuvieron juntos, el romance entre ellos se convirtió en un comentario habitual de las revistas de espectáculos y los programas de televisión, reconociendo a Vadalá como el marido de Moria y metiéndolo cada vez más en el ojo público.

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La historia de amor de Moria y Vadalá: sus años en pareja y la enorme exposición mediática

La relación se extendió desde 1990 hasta 2001, una década en la que Moria Casán se consolidaba día a día como una de las grandes figuras del espectáculo argentino. Por su parte, Vadalá acompañó esa etapa y también intentó construir su propio camino dentro de los medios. Sin embargo, la exposición que le otorgaba su relación con La One también terminó condicionando su vida laboral y personal.

En una entrevista años después, el propio Vadalá contó que la fama había afectado su privacidad e incluso llegó a asegurar que su relación con la vedette había influido en sus posibilidades de desarrollar su propia carrera artística.

Moria Casán y Luis Vadalá
Moria Casán y Luis Vadalá se casaron en Miami. Foto: Archivo Canal 26

El escándalo que terminó en separación

Luego de varios años de amor, llegó la fuerte crisis entre ellos. En 2001, Moria admitió públicamente que Vadalá le fue infiel en varias oportunidades y que, luego de varias discusiones, ella decidió terminar la relación.

La separación se convirtió rápidamente en uno de los grandes escándalos de la televisión de aquellos años. Los conflictos entre ambos llegaron a los programas de televisión y hasta derivaron en una disputa judicial vinculada con las declaraciones públicas que podían realizar sobre el otro.

Sin embargo, uno de los momentos más recordados ocurrió durante una entrevista en el programa de Susana Giménez, cuando Moria y Vadalá expusieron públicamente detalles de su relación y de la ruptura.

La escandalosa pelea entre Moria Casán y Luis Vadalá en el programa de Susana Giménez

Qué pasó con Luis Vadalá después de separarse de Moria

Después de la ruptura, Vadalá intentó mantenerse vinculado al mundo del espectáculo, pero sin demasiado éxito, ya que su lugar estaba al lado de la artista y no pudo hacerse su propio camino. En 2007 participó de Gran Hermano Famosos, aunque debió abandonar el reality luego de sufrir un episodio de salud durante su estadía y, además, tenía una cláusula específica en su contrato que le prohibía hablar de Moria con sus compañeros.

También probó suerte como productor teatral y tuvo distintos emprendimientos. Fue dueño de un lavadero de autos, trabajó en una boletería de Mar del Plata y, años más tarde, abrió una franquicia de una panadería en el barrio porteño de Flores.

En sus últimos años eligió un perfil mucho más bajo. Incluso cuando los medios le preguntaban por Moria, prefería evitar hablar de aquella relación y aseguraba que no quería volver sobre el pasado.

Cómo fue la historia de amor entre Moria y Luis Vadalá Foto: X

Luis Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, después de permanecer internado durante varios días en el Hospital Británico. La noticia volvió a poner en el centro de la escena la historia que había protagonizado junto a Moria durante los años 90.

Por su parte, Moria mantuvo una postura distante frente a la muerte de su ex pareja. En un primer momento señaló que no tenía nada para decir y que estaba concentrada en sus proyectos profesionales, pero, tiempo más tarde, confesó que no tenía ningún pensamiento sobre la muerte de su ex pareja y que aquel romance solo es un vago recuerdo.

Moria CasánLuis Vadalá
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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