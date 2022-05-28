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Murió a los 80 años Raúl Lecouna, histórico productor de televisión

Había cumplido hace un mes 80 años; fue el responsable de más 30 novelas que alcanzaron altos niveles de audiencia.

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Raúl Lecouna
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Raúl Lecouna.

Raúl Lecouna, productor de grandes éxitos de la televisión argentina, murió este sábado a los 80 años. En más de 30 años, dejó su sello en algunas de las telenovelas más recordadas de los ‘80 y ‘90, con títulos como Amor y Señor, Amándote, Celeste, Antonella, Celeste siempre Celeste, Nano, Perla Negra y Muñeca Brava.

Quien hizo pública la triste noticia y se mostró consternado fue Marcelo Tinelli, quien despidió a través de sus redes sociales a su amigo -y padre del exnovio de su hija Candelaria-. “La vida misma. Uno mirando la final de la Champions y acaba de fallecer mi amigo y un maestro de la tele, Raúl Lecouna. Lo amaba. Cuervo de alma. Hizo las mejores telenovelas argentinas. Mi enorme amor a sus hijos Nachito y Agustina y a su exmujer Celina. Dolor”, escribió Tinelli.

El productor estuvo casado con Celina Amadeo y sus tres hijos siguieron sus pasos y se vincularon con la televisión. Agustina y Delfina se dedicaron a la producción, mientras que Agustina se destaca como actriz. Familia de artistas, también era tío del actor Benjamín Amadeo. Su muerte caló hondo en el ambiente artístico y al conocer la noticia muchos famosos le dedicaron sus condolencias en las redes sociales.

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