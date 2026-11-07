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María Becerra canta en la Marcha del Orgullo 2026: a qué hora arranca el show y dónde será

La cantante será la encargada del cierre musical frente al Congreso. Habrá otros artistas, actividades culturales y una movilización por el centro porteño.

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María Becerra. Foto: redes sociales.
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María Becerra será una de las principales protagonistas de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realiza este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. La artista ofrecerá un show gratuito en el escenario Carlos Jáuregui, frente al Congreso Nacional, donde las presentaciones comenzarán a las 18.

A qué hora canta María Becerra en la Marcha del Orgullo 2026

Hasta el momento, no se difundió una hora específica para el inicio del recital de María Becerra. Quienes deseen asistir deberán tener en cuenta que a las 18 es comienzo de la programación del escenario principal y no necesariamente a la salida de la cantante.

En el mismo escenario, conducido por Franco Torchia, Alejandra Malem y Diana Zurco, también participarán Six Sex, Martín Cirio, K4OS, DJ Fabián Jara y Blujaus, según la programación difundida para la jornada.

María Becerra reapareció en redes sociales. Foto Instagram.
María Becerra

Marcha del Orgullo 2026: a qué hora comienza y qué otros artistas cantarán

Las actividades comenzaron a las 10 con una feria de emprendimientos y organizaciones sociales distribuida sobre las calles Lima y Cerrito, entre Sarmiento y avenida Belgrano, además de la zona del Congreso.

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Marcha del orgullo en Buenos Aires

Desde las 11, el escenario Nadia Echazú, ubicado en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, ofreció presentaciones de artistas como Juli Martorell, Santi Magliocco, Aquafinna, Ambik, Aimel, DJ Juana Rusa, DJ Alan Fabulous, Missy Coper, Roze y Tita Print.

El cierre de ese primer escenario estará a cargo de La Joaqui, mientras que Tita Print realizará un homenaje a Gilda a 30 años de su fallecimiento.

La movilización principal estuvo prevista para las 16 con destino al Congreso. Por su parte, las organizaciones de la Línea Histórica convocaron a concentrarse desde las 14 en Lima y avenida Belgrano y a marchar a las 17.30.

Marcha del orgullo LGTBI en Buenos Aires
Marcha del orgullo LGTBI en Buenos Aires. Foto: EFE

Cuál es el recorrido de la Marcha del Orgullo y los principales reclamos

A diferencia de ediciones anteriores, la movilización de este año no partirá desde Plaza de Mayo. El recorrido comenzará en la zona de la avenida 9 de Julio y continuará por Avenida de Mayo hasta el Congreso Nacional debido a las modificaciones vinculadas con el operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV.

La convocatoria se desarrolla bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. Entre los principales reclamos figuran:

  • La aprobación de una Ley Integral Trans
  • Una nueva legislación antidiscriminatoria
  • El proyecto de reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores

Quienes se acerquen al espectáculo, podrán utilizar las líneas A, B, C, D y E del subte, con estaciones próximas a los distintos puntos de concentración. Se recomienda tener en cuenta los cortes de tránsito previstos sobre Avenida de Mayo, Lima y Cerrito por el desplazamiento de las columnas y las carrozas.

El cierre de la jornada estará concentrado frente al Congreso, donde se desarrollarán los espectáculos musicales gratuitos y la presentación de María Becerra.

Marcha del orgulloMaría Becerra
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