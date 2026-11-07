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Murió Gabriel González Abat, reconocido actor de Señorita Maestra: tenía 56 años

El actor nació el 4 de febrero de 1970 y se había alcanzado la fama tras participar en este ciclo juvenil. Su velatorio se realizará este sábado 7 de noviembre en Parque Patricios a partir de las 17 y hasta las 21.

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Murió Gabriel González Abat
Murió Gabriel González Abat Foto: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES
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La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Gabriel González Abat, reconocido actor de la serie Señorita Maestra, un ciclo que fue muy popular durante los años 80. El intérprete tenía 56 años, según indicaron desde la organización.

En su mensaje, manifestaron: “Despedimos con profundo pesar al actor Gabriel González Abat, quien desarrolló su trayectoria en TV, cine y teatro. Inició su carrera durante la infancia y fue especialmente recordado por su interpretación de Canuto en Señorita maestra”.

Cuándo será el velatorio de Gabriel González Abat, el actor de Señorita Maestra

La despedida a Gabriel González Abat será este sábado 7 de noviembre de 17 a 21 horas en el barrio porteño de Parque Patricios. La dirección del velatorio es Quilmes 305 esquina Pagola y fue compartida por sus allegados.

Gabriel González Abat murió a los 56 años
Gabriel González Abat murió a los 56 años Foto: IMDb

La carrera de Gabriel González Abat

González Abat inició su carrera a principios de los años 80 cuando la directora de televisión María Herminia Avellaneda lo escogió en un casting para que participara de la serie infantil y juvenil, Señorita Maestra.

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En la novela que inició el 4 de octubre de 1982 y finalizó en 1985 con casi 200 capítulos, el actor interpretaba a Canuto Carsi, es decir, uno de los alumnos de la profesora Jacinta Pichimahuida (Cristina Lemercier) y protagonista del programa.

Algunos de los personajes con los interactuaba eran Siracusa, interpretado por Julio Silva, actor falleció a los 32 años en 2004; y Clavelina, interpretada por la actriz Gloria Torres.

Hacia finales de los años 80, el actor participó en diferentes programas de televisión y uno de ellos fue la novela de Alberto Migré, Sin Marido, protagonizada por Gustavo Garzón y Patricia Palmer. Asimismo, en 1985, también tuvo una pequeña participación en La Historia Oficial, la película de Luis Puenzo protagonizada por Norma Aleandro, Héctor Alterio y Hugo Arana que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986.

La película se filmó durante la dictadura militar y muchas de las escenas se grabaron de manera clandestina. Incluso, desde la producción se llegó a decir que el proyecto se había cancelado para evitar amenazas por parte del gobierno de facto. Finalmente, se estrenó ya en democracia, durante el mandato de Raúl Ricardo Alfonsín, en abril de ese año. En tanto, en mayo de 1985 tuvo su lanzamiento internacional en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Gabriel González Abat también participó en La Historia Oficial
Gabriel González Abat también participó en La Historia Oficial Foto: Youtube

Por el lado del cine, también integró los elencos de Los chicos de la guerra, Mingo y Aníbal contra los fantasmas y Tacos altos, película dirigida por Sergio Renán.

Entre otros ciclos televisivos en los que participó Gabriel González Abat se encuentran: A lo largo de su carrera participó en numerosas ficciones y ciclos televisivos. Entre ellos se encuentran: Pelito, Mesa de noticias, El árbol azul, Socorro, quinto año, Sin condena, Pestalozzi, Libertad condicionada, El club de los baby sitters y Los especiales de ATC.

También participó en numerosas obras de teatro, una de las últimas se presentó en El Vitral, ubicado en la calle Rodríguez Peña y Avenida Corrientes en pleno centro porteño.

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