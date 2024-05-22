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Paulo Londra anunció junto a Ibai Llanos que vuelve al mundo de la música: cómo será "Posdata"

El cordobés decidió revelar una parte del tema en el programa de streaming Velada del Año IV junto al español.

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Paulo Londra. Foto: Instagram/PauloLondra
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Paulo Londra volvió al mundo de la música y sorprendió a todos tras anunciar que tiene una nueva canción en puerta, ya que lo contó de la forma menos esperada: lo realizó en pleno streaming de la Velada del Año IV con Ibai Llanos, el streamer más conocido de España.

El cantante comenzó dejando pistas en sus posteos de Instagram en los últimos días. Londra dejó algunos fragmentos de la letra, fotos de él mismo y ahora contó que se trata de un nuevo tema que se llama “Posdata”.

El streaming de la Velada del Año fue el más visto de la historia, superando los 3 millones de visitas en vivo. Este año tiene el objetivo de superar esos números con peleas de boxeo y artistas mundiales como Anuel, Bizarrap, entre otros.

En este encuentro con Ibai, el cantante le dijo que reproduzca un audio que le había mandado a través de Instagram. De esta forma, dejó sonar los primeros acordes de esta canción que representa la vuelta de Paulo Londra. “Fue genial lo de comernos pero sin hablar por miedo a definir eso que no se puede explicar”, fue lo único que se pudo oír de “Posdata”.

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Paulo Londra anunció nueva canción. Video: X.

Esto va a salir dentro de poquito”, expresó el cantante cordobés sin contar cuál es la fecha exacta en la que lanzará su nueva canción. “Dentro de nada saco una nueva canción y ojalá la toquemos allá en España”, replicó.

Paulo Londra y su encuentro con Jared Leto

Este año Paulo Londra recibió una invitación por parte del grupo 30 Seconds to Mars para subir al escenario del masivo evento Lollapalooza edición 2024.

Jared Leto junto a Paula Londra. Foto: Instagram/lollapaloozaar
Jared Leto junto a Paula Londra. Foto: Instagram/lollapaloozaar

Jared Leto junto a Paula Londra. Foto: Instagram/lollapaloozaar

Al igual que Airbag, el músico cordobés fue parte del concierto que la banda de Jared Leto brindó en la Argentina en marzo de este año. Luego del junte, publicó una foto junto al cantante y expresó: “Gracias, hermano, nos vemos más tarde”.

MúsicaPaulo LondraIbai Llanos
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