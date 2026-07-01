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Abanicos a media asta: quién fue Manolo Arjona, el fundador de Locomía que murió a los 58 años

Manuel, popularmente conocido como “Manolo”, fue uno de los fundadores e históricos integrantes de Locomía. El artista falleció en Barcelona y dejó un legado marcado por el éxito internacional del grupo, su estética revolucionaria y su influencia en el pop de finales de los años 80.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Manolo Arjona fue uno de los fundadores de Locomía y una de las figuras más representativas del fenómeno pop que revolucionó la música y la moda a finales de los años 80.
Manolo Arjona fue uno de los fundadores de Locomía y una de las figuras más representativas del fenómeno pop que revolucionó la música y la moda a finales de los años 80. Foto: Pinterest.
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La música atraviesa un nuevo momento de duelo tras conocerse la muerte de Manolo Arjona, uno de los fundadores e integrantes históricos de Locomía. El artista falleció de manera repentina a los 58 años, según informaron medios españoles, dejando atrás un legado que trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural de finales de los años 80 y principios de los 90.

La noticia generó una fuerte conmoción entre seguidores y excompañeros de la emblemática banda, recordada por revolucionar la escena pop con una propuesta que combinó música dance, coreografías, moda de vanguardia y los inconfundibles abanicos que se transformaron en su sello distintivo.

Con sus icónicos abanicos, coreografías y extravagante estética, Locomía se convirtió en un fenómeno internacional que marcó a toda una generación. Foto: Redes sociales.

De acuerdo con las primeras informaciones, Arjona murió de forma súbita en su vivienda de Viladecans, en Barcelona. Hasta el momento no se dieron a conocer las causas oficiales del fallecimiento. Personas de su entorno señalaron que había dedicado la jornada a otra de sus grandes pasiones, la pintura, antes de irse a dormir, sin llegar a despertar.

Del nacimiento de Locomía al fenómeno internacional

Manuel Arjona Velasco nació y creció en Barcelona dentro de una familia numerosa integrada por diez hermanos. Su vida dio un giro a mediados de la década de 1980 cuando decidió instalarse en Ibiza, un lugar que terminaría siendo clave para su carrera artística.

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Fue allí donde, junto a Xavier Font, impulsó el nacimiento de Locomía. Antes de convertirse en un grupo musical, la formación ya llamaba la atención en las discotecas más exclusivas de la isla por su llamativa estética, inspirada en la alta costura, las enormes hombreras y los abanicos gigantes que más tarde se volverían una marca registrada.

En sus comienzos, el objetivo del grupo no era conquistar los rankings musicales, sino expresar una identidad artística basada en la moda, la libertad creativa y la performance. Sin embargo, aquella propuesta terminó despertando el interés de la industria discográfica y dio paso a un éxito internacional.

Una carrera que marcó al pop español

Con el paso de los años, Locomía se consolidó como uno de los mayores fenómenos musicales surgidos en España durante el tramo final del siglo XX. Temas como Locomía, Taiyo, Rumba, Samba, Mambo, Loco Vox y Niña sonaron con fuerza no solo en España, sino también en América Latina y distintos países europeos.

Las ventas millonarias de discos, las giras internacionales y las presentaciones en importantes escenarios consolidaron a la banda como un verdadero ícono del pop.

Locomía
La muerte de Manolo Arjona representa un nuevo golpe para Locomía, que en los últimos años también despidió a Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas.

Aunque la formación experimentó numerosos cambios de integrantes, Arjona permaneció como uno de los rostros más representativos durante la etapa de mayor popularidad del grupo.

El regreso de Locomía y su pasión por la pintura

Tras el enorme éxito alcanzado durante las décadas de 1980 y 1990, Arjona continuó ligado al universo de Locomía participando en distintos regresos del grupo y en espectáculos inspirados en su legado.

En los últimos años volvió a tener presencia pública gracias al renovado interés por la historia de la banda. Participó en documentales, encuentros con antiguos integrantes y actividades relacionadas con el estreno, en 2024, de la película Disco, Ibiza, Locomía, producción que acercó la historia del grupo a nuevas generaciones.

“Disco, Ibiza, Locomía”. Foto: Netflix.
En los últimos años, el cantante volvió a estar en el centro de la escena tras el estreno de la película "Disco, Ibiza, Locomía", que reconstruyó la historia del grupo. Foto: Netflix.

Fuera de los escenarios también desarrolló una importante faceta como pintor, disciplina a la que dedicó gran parte de su tiempo y que, según personas cercanas, ocupó sus últimas horas antes de fallecer.

Manolo Arjona y su postura sobre la vida privada

A lo largo de su carrera, Arjona evitó hablar públicamente sobre su intimidad. Sin embargo, en una de las pocas ocasiones en que abordó ese aspecto de su vida expresó:

Mi familia sabe que soy gay desde que tengo 16 años. Yo creo que no debería nadie decir a nadie los gustos sexuales de cada uno, porque si no lo dicen los hétero por qué sí los gays o los homosexuales. Es algo que nunca entendí”, dijo.

En la misma entrevista explicó por qué durante tantos años decidió mantener su vida personal alejada de los medios. “Yo no he entendido nunca que deba hablar de mi vida privada con nadie. Hasta cuando se hizo el documental, jamás de los jamases públicamente he contado mi vida personal. Nada. No sexualmente: ni de mi familia, nada. No he hablado de mi vida personal jamás. ¿Por qué en la docuserie? Porque fue un momento en el que sí yo creía que tenía que hacerlo. Y quería hacerlo, además. Quería que se supiera mi verdad con la historia de Loco Mía, de mi vida. Y la verdad de quién era realmente en todos los aspectos de mi vida. Pero lo decidí yo, en ese momento”.

El artista murió a los 58 años en Barcelona. Hasta el momento no trascendieron las causas oficiales de su fallecimiento. Foto: Locomía

Un nuevo golpe para la historia de Locomía

La muerte de Manolo Arjona representa una nueva pérdida para la historia de Locomía, una banda que en los últimos años ya había despedido a varios de sus integrantes históricos.

Santos Blanco murió en 2018 a los 46 años por causas naturales. Apenas un mes después falleció Frank Romero, también a los 46 años. Más recientemente, en noviembre de 2023, se conoció la muerte de Francesc Picas a los 53 años.

Con la partida de Arjona desaparece otro de los protagonistas fundamentales de un grupo que redefinió la estética del pop español y que, décadas después de su irrupción, continúa siendo recordado por su propuesta artística, su impacto internacional y una identidad visual que marcó a toda una generación.

LocomíaMúsicaMuerte
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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