Qué es la enfermedad de Lyme, la infección que padece Bella Hadid y cuáles son sus síntomas

Qué es la enfermedad de Lyme que padece Bella Hadid Foto: Instagram Bella Hadid

La salud de la modelo estadounidense Bella Hadid volvió a ser noticia luego de que revelara que atraviesa un nuevo brote de la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que padece desde hace varios años y que, además de afectar su salud, también tuvo incidencia en su carrera profesional.

Su testimonio volvió a generar interés por esta enfermedad, que muchas veces suele diagnosticarse tarde, debido a que sus primeros síntomas suelen confundirse con otras afecciones.

Qué es la enfermedad de Lyme que padece Bella Hadid Foto: Instagram Bella Hadid

¿Qué es la enfermedad de Lyme? Se trata de una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite a las personas a través de la picadura de determinadas especies de garrapatas infectadas. No todas las garrapatas portan la bacteria ni todas las picaduras provocan la enfermedad. Sin embargo, cuando la infección no se trata a tiempo, puede extenderse a diferentes órganos y afectar las articulaciones, el sistema nervioso, el corazón y la piel.

Enfermedad de Lyme: cuáles son los síntomas que padece la modelo Bella Hadid

Los síntomas pueden variar según la etapa de la enfermedad y no todas las personas presentan las mismas manifestaciones. Entre los signos iniciales más frecuentes se encuentran:

Enrojecimiento de la piel alrededor de la picadura, que suele expandirse con el paso de los días.

Fiebre.

Cansancio intenso.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares y articulares.

Escalofríos.

Inflamación de los ganglios.

Si la infección progresa sin tratamiento, pueden aparecer otros síntomas como:

Dolor e inflamación persistente de las articulaciones.

Hormigueo o debilidad en brazos y piernas.

Alteraciones neurológicas.

Trastornos del ritmo cardíaco.

Problemas de memoria y concentración.

Fatiga prolongada.

Qué es la enfermedad de Lyme que padece Bella Hadid Foto: Instagram Bella Hadid

Cómo es el tratamiento de la enfermedad de Lyme

El diagnóstico de esta enfermedad combina la evaluación clínica, los antecedentes de exposición a garrapatas y, cuando corresponde, estudios de laboratorio que detectan anticuerpos contra la bacteria.

Uno de los principales desafíos es que muchas personas no recuerdan haber sufrido una picadura, mientras que los síntomas iniciales suelen confundirse con los de una gripe o un cuadro viral.

Cuando la enfermedad se detecta en sus primeras etapas, suele tratarse con antibióticos, que en la mayoría de los casos, permiten una recuperación completa. No obstante, algunas personas pueden continuar presentando síntomas como cansancio, dolor o dificultades cognitivas durante un tiempo, incluso después de haber finalizado el tratamiento. Este cuadro es conocido como síndrome posterior al tratamiento de la enfermedad de Lyme y continúa siendo objeto de investigación.

La mejor forma de prevenir esta infección es evitar las picaduras de garrapatas, especialmente al realizar actividades en zonas boscosas, con abundante vegetación o pastizales. En este sentido, los expertos recomiendan:

Usar ropa de manga larga y pantalones largos al caminar por áreas de riesgo. Aplicar repelentes adecuados sobre la piel y la ropa. Revisar el cuerpo y la ropa al regresar de actividades al aire libre. Controlar también a las mascotas, ya que pueden transportar garrapatas al hogar. Retirar cualquier garrapata adherida a la piel lo antes posible utilizando una pinza fina.

Bella Hadid. Foto: Pinterest.

Qué dijo Bella Hadid sobre su enfermedad

Luego de que trascendiera su internación, Bella escribió en sus redes sociales que este último episodio fue el peor: “No he podido librarme de este brote... Dormí 11 horas. Otra vez...Duermo la siesta todos los días. He seguido todos los protocolos de todos y cada uno de los médicos que he consultado. Aun así, nada ayuda”.

“Siento dolor físico incluso antes de que tus pies toquen el suelo... Y, de alguna manera, aún tienes que encontrar la fuerza para seguir adelanteun día más con un cuerpo y una mente completamente agotados”, escribió a modelo.