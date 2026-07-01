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De qué murió Manolo Arjona: qué le pasó al histórico miembro de Locomía que perdió la vida a los 58 años

El músico, diseñador y artista, pieza fundamental del fenómeno pop de los abanicos que sacudió los años 90, murió de manera repentina en la madrugada de este miércoles 1 de julio a los 58 años en su vivienda de Barcelona.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El artista español tenía 58 años.
El artista español tenía 58 años. Foto: Diez Minutos
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El mundo de la música enfrenta a una sorpresiva y dolorosa pérdida. Se trata de Manolo Arjona, uno de los integrantes de la formación original de la mítica banda Locomía, quien murió durante la madrugada de este miércoles 1 de julio a los 58 años. El deceso se produjo de manera repentina en su vivienda particular ubicada en la localidad de Viladecans, Barcelona, donde el artista residía desde hacía largo tiempo, alejado de los flashes y el ruido del mundo del espectáculo.

Según los primeros datos que trascendieron sobre sus últimas horas, Arjona pasó la noche previo a su muerte dedicado por completo a una de sus expresiones artísticas y pasiones más profundas: la pintura. Tras concluir los trazos de uno de sus cuadros, el músico se retiró a descansar a su habitación y ya no volvió a despertar.

Sus restos serán velados en el tanatorio Áltima Viladecans para que sus allegados puedan darle el último adiós. La noticia generó una profunda conmoción en las redes sociales, donde el propio Luis Font, fundador de Locomía, expresó su desconsuelo: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”.

Manolo Arjona, fundador de Locomía. Foto: Locomía

El nacimiento del fenómeno de los abanicos y el éxito de “Taiyo”

Manolo Arjona no fue solo un bailarín y cantante dentro de Locomía; fue uno de los responsables de moldear la revolucionaria identidad visual, de indumentaria y coreográfica que distinguió al grupo en el mundo entero. Formó parte del cuarteto inicial que llevó a la banda hacia el estrellato absoluto a comienzos de la década de 1990.

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Con el lanzamiento del disco de estudio Taiyo (1990), el grupo español rompió fronteras territoriales y se convirtió en un verdadero suceso de ventas y de culto estético gracias a hits que sonaron en boliches y radios de toda Latinoamérica y Europa, entre los que se destacan Locomía (y su recordada introducción de hombreras y abanicos XL), Rumba, Samba y Mambo Gorbachov

Tras experimentar la vorágine de las giras internacionales masivas, Arjona decidió resguardar su privacidad y mantener un perfil bajo. Sin embargo, su ligazón con la marca nunca se rompió: en 2007 se unió nuevamente a Xabier Font para liderar el regreso de Locomía con caras renovadas y una nueva gira, repitiendo la experiencia de padrinazgo artístico cuatro años más tarde, en 2011, con otra oleada de nuevos integrantes.

Locomía: una historia golpeada por las pérdidas recientes

La temprana partida de Manolo Arjona volvió a sacudir la memoria colectiva y la historia de Locomía, un fenómeno cultural que había recobrado enorme vigencia global en los últimos años debido al estreno de series biográficas y documentales en plataformas de streaming.

El luto se sumó a la dolorosa pérdida sufrida el 22 de noviembre de 2023, fecha en la que falleció Francesc Picas a los 53 años, también en la ciudad de Barcelona. En aquella oportunidad, la familia de Picas había recurrido a un emotivo posteo en catalán y castellano para despedirlo: “La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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