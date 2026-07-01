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Arruabarrena “borró” a Zeballos: la decisión del Vasco ante la falta de ofertas y la no renovación con Boca

El nuevo entrenador xeneize apartó al delantero, quien no será tenido en cuenta hasta no resolver su futuro.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Boca Juniors vs Newell's.
Boca Juniors vs Newell's. Foto: X @BocaJrsOficial
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Rodolfo Arruabarrena borró de la pretemporada a Exequiel “Chango” Zeballos, ante las dudas sobre el futuro del delantero y la falta de ofertas para ser vendido en este mercado de pases.

El oriundo de Santiago del Estero quiero emigrar y el club tomó la decisión de que se entrene solo con trabajos físicos hasta que llegue una oferta.

Exequiel Zeballos tiene un pie afuera de Boca. Foto: Instagram @exezeballos02

Pese al buen diálogo entre el representante del jugador y la dirigencia del club de La Ribera, las conversaciones no llegaron a buen puerto para una renovación del contrato, que vence a fines del 2026.

En su arribo al Xeneize, el Vasco tomó la decisión de conversar con el futbolista porque quería “recuperarlo”. Sin embargo, Zeballos le manifestó su deseo de marcharse al exterior, por lo que hizo cambiar de parecer al nuevo técnico.

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Rodolfo Arruabarrena en Boca.
Rodolfo Arruabarrena en Boca. Foto: @BocaJrs

Por su parte, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tomó la decisión de comunicarle que corre desde muy atrás en su consideración. Además, Boca trabaja en refuerzos en su posición como Sebastián Villa, quien estaría muy cerca de volver a vestir la Azul y Oro.

La rescisión de contrato de Cavani

Edinson Cavani rescindió contrato y dejó de ser jugador de Boca luego de tres años.

Edinson Cavani. Foto: X @BocaJrsOficial

Al Matador le quedaban 6 meses de contrato, hasta diciembre de este año, pero de mutuo acuerdo entre el jugador y el club decidieron cerrar un ciclo y cortar el vínculo.

El delantero, que llegó al fútbol argentino a mediados de 2023 como una de las mejores incorporaciones de la historia, se marcha 81 partidos disputados, 28 goles y 12 asistencias, con un promedio de un gol cada 209 minutos.

Edinson Cavani Foto: NA

El dato que más golpea su balance es la falta de títulos: el uruguayo llegó con una expectativa enorme, por su jerarquía internacional y su trayectoria en Europa, pero se va de Boca sin vueltas olímpicas oficiales.

Fechas del libro de mercado de pases

El mercado de pases suele tener un tiempo de alrededor de 60 a 90 días con fechas.

Pelota de fútbol AFA celeste y blanca. Foto: Pexels

En el fútbol argentino, el libro tiene como apertura el 26 de mayo y como fecha de cierre el 21 de julio a las 18:00 (hora de finalización de inscripciones).

Además, los clubes que transfieran o cedan a un jugador al exterior de forma definitiva tienen una extensión entre el 21 de julio y el 2 de septiembre para poder incorporar un reemplazo.

Boca JuniorsExequiel ZeballosMercado de pases
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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