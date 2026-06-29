El video viral de Soledad Pastorutti tomado mate con turistas japoneses: “Sabor a asado”

Soledad Pastorutti dijo presente en una jornada emocionante. Foto: Museo del Mate

Soledad Pastorutti estuvo presente en el Museo del Mate en la Ciudad de Buenos Aires. La icónica cantante de folclore mostró cómo se toma mate a un grupo de turistas japoneses, y el video recorrió las redes con alta velocidad.

La escena muestra a la artista compartiendo la ronda con visitantes extranjeros que prueban el mate por primera vez. Entre risas y curiosidad, el intercambio resume la esencia del ritual argentino y su capacidad de trascender fronteras, algo que el museo busca promover a diario con turistas de todo el mundo.

Soledad Pastorutti en el Museo del Mate

En ese mismo contexto, la cantante fue protagonista de una distinción formal: fue nombrada madrina del Museo del Mate, ubicado en Avenida de Mayo 853, un espacio reconocido como Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña.

Un recorrido por el Museo del Mate en Avenida de Mayo

Durante su visita, Pastorutti recorrió las salas junto a su equipo, conversó con guías e interactuó con visitantes internacionales. En la tradicional pulpería del lugar, observó cómo grupos de turistas se introducen en los secretos de la preparación y el consumo del mate, desde la temperatura del agua hasta los distintos tipos de recipientes.

La artista destacó que el museo ofrece aprendizajes incluso para quienes toman mate todos los días. Según expresó, el recorrido permite descubrir detalles que enriquecen una costumbre que suele darse por conocida.

Soledad Pastorutti compartió un cálido momento en el Museo del Mate

La donación y el rol de madrina de Soledad Pastorutti

Como parte de la jornada, Pastorutti realizó una donación especial: entregó un mate que utilizó en varias de sus giras. El objeto quedó incorporado a la colección permanente del museo y ya se exhibe en una de sus vitrinas.

El impulsor del espacio, Alberto Plaza, considerado uno de los mayores coleccionistas de mates, valoró la visita y aseguró que la cantante permaneció más tiempo del previsto, interesada por el recorrido.

El respaldo de Landriscina y el crecimiento del museo

El nombramiento se suma al padrinazgo honorífico de Luis Landriscina, otra figura central de la cultura popular argentina que ya había apoyado la iniciativa. La presencia de ambos referentes refuerza el perfil del museo como punto de difusión cultural.

La artista entregó un mate que la acompañó en distintos escenarios del país; la pieza ya forma parte de la colección permanente del Museo del Mate en Buenos Aires. Foto: museo del mate

Antes de despedirse, la cantante definió su nuevo rol como un orgullo ligado a la identidad nacional y destacó el valor del mate como compañero cotidiano. También subrayó que, pese a su popularidad, sigue siendo una tradición con múltiples dimensiones por descubrir.

Con esta incorporación simbólica, el Museo del Mate busca ampliar su alcance y consolidarse como un espacio clave para preservar y difundir una práctica profundamente arraigada en la vida argentina.