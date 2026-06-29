Qué pena que podrían enfrentar Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en pleno Mundial

Qué pena que podrían enfrentar Beni Mármol y Pato Perrotta. Foto: Captura

La situación legal de los streamers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta, detenidos en Miami, Estados Unidos, por haberse “colado” al partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, comenzaron a esclarecerse luego de que trascendieran los pormenores técnicos de la acusación.

Los jóvenes creadores de contenido enfrentan cargos bajo la legislación del estado de Florida, la cual tipifica de manera rigurosa las transgresiones de seguridad cometidas en espectáculos masivos en pleno desarrollo de la Copa del Mundo.

De qué se los acusa y qué pena podrían enfrentar Beni Mármol y Pato Perrotta

Según los elementos que son evaluados por el magistrado a cargo del expediente, la conducta de ambos involucrados encuadraría en el delito de “interferencia en eventos deportivos”, una figura jurídica contemplada de forma específica dentro del Capítulo 871.05 de la normativa penal de dicha jurisdicción norteamericana.

En esa línea, la ley de Florida penaliza de forma explícita el ingreso o la permanencia deliberada en sectores de acceso restringido durante eventos masivos sin contar con el aval, la licencia o la invitación formal de los organizadores.

Detuvieron en Miami a los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta Foto: Archivos del condado de Miami-Dade

Cabe recordar que el arresto se produjo en las inmediaciones del Hard Rock Stadium durante el partido de Portugal vs Colombia, cuando el personal de control interceptó a los argentinos mientras presuntamente intentaban sortear los retenes de acceso utilizando acreditaciones correspondientes a un encuentro ya disputado.

En cuanto a las consecuencias procesales, los imputados se exponen a una escala penal sumamente variable, que abarca desde la aplicación de multas económicas severas hasta la posibilidad de recibir una condena de hasta cinco años de prisión si el tribunal constata la existencia de factores agravantes previstos en el código penal local.

La evolución del caso técnico-legal anticipa que los creadores de contenido deberán fijar domicilio y permanecer en la ciudad de Miami durante el tiempo que demande el proceso judicial en los tribunales norteamericanos. No obstante, allegados al entorno de los jóvenes descartaron que la situación derive en una expulsión inmediata de los Estados Unidos.

El video que expuso a Beni Mármol y Pato Perrotta

El usuario de X @catrina_nortena difundió un video que mostraría cómo los creadores de contenido intentaban aprovechar distintas situaciones en estadios para ingresar o moverse en zonas restringidas. El episodio tomó fuerza después de que medios reportaran que ambos youtubers argentinos fueron arrestados en el Hard Rock Stadium.

Cómo los youtubers Mármol y Perrotta intentaban ingresar a los partidos. Video: X @catrina_nortena

La publicación viral puso el foco en los últimos posteos de los influencers, donde aparentemente se los veía mostrando parte de la dinámica que utilizaban para intentar superar controles o acceder a sectores de eventos deportivos.

Aunque el material circuló con rapidez entre usuarios de X, el caso ganó mayor repercusión porque coincidió con reportes policiales y periodísticos que señalan que Mármol y Perrotta habrían utilizado credenciales de un evento anterior para ingresar al estadio.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales. Ambos suman cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos, donde suelen realizar desafíos, viajes y coberturas de eventos, muchas veces trabajando en conjunto.

Ahora, su cobertura del Mundial terminó de la peor manera: con una detención en Estados Unidos y un proceso judicial abierto por su presunto ingreso irregular al estadio durante uno de los partidos de la Copa del Mundo.