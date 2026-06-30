Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de “Spider-Man, Un nuevo día”

El 10 de la Selección Nacional hizo una aparición especial anticipando el estreno mundial de la nueva peli de la saga.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de “Spider-Man: Un nuevo día”.
La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de “Spider-Man: Un nuevo día”. Foto: redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El amor por Messi no termina. Es más, en este Mundial 2026 se multiplica. Hoy, martes 30 de junio, cuando falta prácticamente un mes para el estreno de Spider-Man: Un nuevo día, se conoció un nuevo trailer completamente inesperado en el que aparece el 10 de la Selección Nacional.

Un secreto guardado bajo siete llaves como todo lo que acompaña a las producciones de Marvel, y la reserva habitual que se maneja desde el entorno del capitán albiceleste, dio el batacazo mientras los fans argentinos esperan el nuevo partido este viernes y los seguidores de la saga del Hombre Araña, de niños a adultos, vieron juntarse sus dos pasiones en el mismo espacio: el nuevo trailer de la película.

La interacción Holland - Messi

En el avance que se conoció hoy está Peter Parker (Holland) hablando por teléfono en un bar cuando ve entrar a Lío. Se emociona, se cae y le dice: “Sos Lionel Messi”. “Sí”, responde la Cabra y entablan una conversación a la que se suma Spider-Man. Más allá del fanatismo de Tom Holland por Messi, en esta participación el deportista argentino del momento demuestra una naturalidad inesperada en una personalidad de perfil bajo como la de Leo. Y siempre hablando en castellano aunque se dirijan a él en inglés.

El actor y el delantero se saludaron brevemente en 2021, en París, pues los dos coincidieron en la entrega del Balón de Oro. Es más, cuando el actor conoció a Messi su reacción se convirtió en viral. En la alfombra roja, Tom se sacó fotos con los mejores jugadores de fútbol; sin embargo, cuando vio a Messi se comportó como cualquier fanático, se puso nervioso, esbozó una sonrisa y un gesto que se viralizaron. Aunque la cara de Messi al conocer a Tom fue similar. Ambos se dieron la mano y sonrieron.

Contenido Recomendado

El guiño de Tom Holland a Julián Álvarez en la previa del Mundial 2026:“¡Serías un gran Spider-Man!”

El guiño de Tom Holland a Julián Álvarez en la previa del Mundial 2026: “¡Serías un gran Spider-Man!”

Tom Holland sufrió un accidente en las grabaciones de “Spider-Man 4″ y debió ser hospitalizado:qué le sucedió

Tom Holland sufrió un accidente en las grabaciones de “Spider-Man 4″ y debió ser hospitalizado: qué le sucedió
Lionel Messi cumplió 39 años en pleno desarrollo del Mundial 2026. Foto: Reuters (Maria Lysaker)

El corto que se estrenó hoy dura apenas unos minutos pero da para verlo una y otra vez por su sorprendente final, y para que todos los admiradores de ambos disfruten de esta participación que deja muy atrás a todos los comerciales hechos por el 10 hasta ahora. Aquí se destaca y mucho.

De qué se trata la nueva película

Esta nueva entrega de la saga protagonizada por Holland y Zendaya marca un capítulo completamente nuevo para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos.

"Spider-Man un nuevo día". Foto: Sony Pictures

Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad -un Spider-Man a tiempo completo- pero, a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. Llegará a los cines argentinos el 29 de julio.

Spider-ManTom HollandLionel Messi
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. Adiós a una voz clave del tango argentino:a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

    Adiós a una voz clave del tango argentino: a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

  2. Detuvieron a Beni Mármol y Pato Perrotta en Miami:se habrían colado al partido Colombia-Portugal

    Detuvieron a Beni Mármol y Pato Perrotta en Miami: se habrían colado al partido Colombia-Portugal

  3. Video íntimo, lésbico y viral:¿es Belén Pouchán, la contorsionista hot?

    Video íntimo, lésbico y viral: ¿es Belén Pouchán, la contorsionista hot?

  4. El folklore está de luto:murió uno de los referentes imborrables de la música popular que trascendió fronteras

    El folklore está de luto: murió uno de los referentes imborrables de la música popular que trascendió fronteras

  5. "Encontré mi estilo":una charla con Sofía Raimúndez, la conductora de las mañanas de Canal 26

    "Encontré mi estilo": una charla con Sofía Raimúndez, la conductora de las mañanas de Canal 26
Lo último
También podría interesarte
Política

Video:así fue la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, tras la salida del Gobierno de Manuel Adorni

Conferencia de Prensa | Adrian Ravier - 30.06.2026

Por segunda vez:renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

Asume Diego Santilli:los principales desafíos en su nuevo rol como Jefe de Gabinete

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones en Perú:“La libertad avanza en toda América Latina”

Economía

“Efecto serrucho” en la economía:cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

“Efecto serrucho” en la economía: cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para julio 2026:cuáles son los nuevos montos

Calendario ANSES en julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 7, 8 y 9

Cuenta DNI en julio 2026:todos los descuentos, los nuevos topes y los beneficios para las vacaciones de invierno

Internacionales

Tensión en Medio Oriente:Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EEUU por su programa nuclear

Tensión en Medio Oriente: Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EEUU por su programa nuclear

Ucrania atacó dos puentes estratégicos de Rusia en Crimea y Zaporiyia para frenar su logística militar

Escasez de alimentos, desplazados y servicios colapsados:advierten por una grave crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

Los Silos, de ícono cultural a morgue improvisada tras el peor terremoto en un siglo en Venezuela