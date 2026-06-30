La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de “Spider-Man: Un nuevo día”. Foto: redes sociales.

El amor por Messi no termina. Es más, en este Mundial 2026 se multiplica. Hoy, martes 30 de junio, cuando falta prácticamente un mes para el estreno de Spider-Man: Un nuevo día, se conoció un nuevo trailer completamente inesperado en el que aparece el 10 de la Selección Nacional.

Un secreto guardado bajo siete llaves como todo lo que acompaña a las producciones de Marvel, y la reserva habitual que se maneja desde el entorno del capitán albiceleste, dio el batacazo mientras los fans argentinos esperan el nuevo partido este viernes y los seguidores de la saga del Hombre Araña, de niños a adultos, vieron juntarse sus dos pasiones en el mismo espacio: el nuevo trailer de la película.

La interacción Holland - Messi

En el avance que se conoció hoy está Peter Parker (Holland) hablando por teléfono en un bar cuando ve entrar a Lío. Se emociona, se cae y le dice: “Sos Lionel Messi”. “Sí”, responde la Cabra y entablan una conversación a la que se suma Spider-Man. Más allá del fanatismo de Tom Holland por Messi, en esta participación el deportista argentino del momento demuestra una naturalidad inesperada en una personalidad de perfil bajo como la de Leo. Y siempre hablando en castellano aunque se dirijan a él en inglés.

El actor y el delantero se saludaron brevemente en 2021, en París, pues los dos coincidieron en la entrega del Balón de Oro. Es más, cuando el actor conoció a Messi su reacción se convirtió en viral. En la alfombra roja, Tom se sacó fotos con los mejores jugadores de fútbol; sin embargo, cuando vio a Messi se comportó como cualquier fanático, se puso nervioso, esbozó una sonrisa y un gesto que se viralizaron. Aunque la cara de Messi al conocer a Tom fue similar. Ambos se dieron la mano y sonrieron.

Lionel Messi cumplió 39 años en pleno desarrollo del Mundial 2026. Foto: Reuters (Maria Lysaker)

El corto que se estrenó hoy dura apenas unos minutos pero da para verlo una y otra vez por su sorprendente final, y para que todos los admiradores de ambos disfruten de esta participación que deja muy atrás a todos los comerciales hechos por el 10 hasta ahora. Aquí se destaca y mucho.

De qué se trata la nueva película

Esta nueva entrega de la saga protagonizada por Holland y Zendaya marca un capítulo completamente nuevo para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos.

"Spider-Man un nuevo día". Foto: Sony Pictures

Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad -un Spider-Man a tiempo completo- pero, a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. Llegará a los cines argentinos el 29 de julio.