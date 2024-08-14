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El rapero Dr. Dre confesó sus deseos de competir en los Juegos Olímpicos 2028: en qué disciplina participará

El artista, que formó parte de la ceremonia de clausura, reveló que la próxima edición quiere participar en una de las categorías y ganar la medalla de oro.

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Dr. Dre. Foto: Reuters.
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Este fin de semana finalizaron los Juegos Olímpicos 2024, luego de semanas repletas de artistas, el regreso de grandes estrellas y algunas polémicas y controversias. Por su parte, el rapero Dr. Dre sorprendió a todos tras revelar su deseo de participar en la próxima edición.

El cantante formó parte del show de clausura del mega evento deportivo y, en diálogo con Entertainment Tonight, remarcó sus intensiones de formar parte de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, año en el que cumplirá 63.

Dr. Dre. Foto: Reuters.
Dr. Dre. Foto: Reuters.

Dr. Dre. Foto: Reuters.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que no aparecía como músico, sino como deportista. Su ambición es formar parte de la competencia en la categoría de tiro con arco, una disciplina que practica desde la secundaria. “Lo digo totalmente en serio”, dijo en la entrevista con el mencionado medio, y también remarcó que hoy en día sigue practicando este deporte.

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"Lo tengo instalado en mi patio trasero y escuché que la distancia para clasificarse para los Juegos Olímpicos es de 77 pies (24 metros). Yo practico a 90 (28 metros)“, agregó.

Dr. Dre. Foto: Reuters.
Dr. Dre. Foto: Reuters.

Dr. Dre. Foto: Reuters.

“¿No sería interesante ir, especialmente siendo aquí en Los Ángeles y ganar la medalla de oro? Siento que podría hacer cualquier cosa”, expresó el rapero de 59 años.

Sobre su presentación en esta edición de los Juegos Olímpicos, junto a Snoop Dogg, dijo: “Cuando subimos al escenario, Snoop es la superestrella. Yo soy el coprotagonista. Es diferente cuando estamos en el estudio, ¿sabes? Yo soy el capitán ahí, pero cuando salimos, Snoop es el hombre”.

Dr. Dre, rapero. Foto: Instagram.
Dr. Dre, rapero. Foto: Instagram.

Dr. Dre, rapero. Foto: Instagram.

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos

París y el deporte de alto rendimiento celebraron la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2024. El Stade de France vibró con un espectáculo inolvidable bajo la fiesta titulada “Records”, la cual tuvo como guía un concepto futurista y distópico, con más de 100 artistas en escena.

Los grupos Phoenix y Air pusieron la música, mientras que Tom Cruise representó a Los Ángeles, la próxima sede olímpica.

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto: Reuters
Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto: Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto: Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto: Reuters
Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto: Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto: Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters
Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters
Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters
Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Foto Reuters

Tom Cruise en el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters
Tom Cruise en el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters

Tom Cruise en el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters

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