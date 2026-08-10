Outlander, una subasta histórica y el objeto de Claire y Jamie que se vendió por una cifra millonaria

Se realizó la subasta de las prendas de Outlander. Foto: Bonhams

Lo anunciamos hace un tiempo, y finalmente ocurrió: se hizo la subasta de prendas y objetos de Outlander en la casa Bonhams de Londres. Luego de finalizada la octava y última temporada de la serie, la gente de Sony decidió poner a la venta muchas de las prendas y accesorios que usaron los actores durante el rodaje de este programa tan cercano al corazón de los fans de todo el mundo.

En un acto exclusivo y presencial, el pasado 5 de agosto se licitó el atrezo y vestuario originales de la emblemática producción. Y al día siguiente, 6, se produjo la subasta on line. Previamente se habían organizado exposiciones especiales gratuitas (previa inscripción) en Edimburgo y en Londres, entre finales del mes de julio y principios de agosto.

El vestido rojo parisino de Claire y los trajes de Jamie en Culloden formaron parte de los lotes más buscados por los fanáticos. En total de subastaron 500 piezas entre atuendos, documentos, joyería, copas de cristal, instrumentos médicos, sillas, vasijas, señales, canoas, pinturas, esculturas, bastones, herramientas variadas o juegos de mesa.

Se realizó la subasta de las prendas de Outlander. Foto: Bonhams

Cómo fue la subasta de los objetos de Outlander

Mientras se espera el estreno de la segunda temporada de la precuela de Outlander, “Blood of my blood”, anunciada para el 18 de septiembre, los seguidores de los libros de Diana Gabaldon y de la hsitoria protagonizada por Sam Heughan y Caitrional Balfe estuvieron pendientes de la venta de la ropa que usaron ambos actores.

Sin dudas, las piezas más caras (y más codiciadas) fueron The Red Dress, el vestido rojo que usó Claire en el segundo episodio de la temporada 2, “Not in Scotland Anymore”, que arrancó con un precio estimado de entre 3.000 y 5.000 libras (unos $5.600.000 a $9.300.000); o el conjunto con tartán que Jamie usó en la Batalla de Culloden del primer episodio de la tercera temporada, “The Battle Joined”, que tuvo un monto base de entre 1.500 y 2.000 libras ($2.800.000 a $3.700.000).

Se realizó la subasta de las prendas de Outlander. Foto: Bonhams

Muchas de estas prendas fueron creadas por la diseñadora de vestuario de las temporadas 1 a 4, Terry Dresbach, quien creó verdaderos íconos para la imagen de los personajes principales de la saga. Ella esperaba que el bati traje de Claire cuando volvió al pasado, fuera uno de los favoritos. Se fue por 4.400 libras esterlinas (casi $9.000.000).

Incluso la puja tuvo la participación de alguno de los actores de la serie, como Graham MacTavish, que tuvo a su cargo la subasta de algunas prendas.

Los artículos más caros

Finalizada la venta y con los resultados en blanco y negro, se confirmaron las sospechas de que el vestido más caro fue el rojo de Claire en Francia, que se vendió por 12.160 libras (más de $24.610.806). Pero no fue lo más costoso.

Otros dos vestidos de la protagonista principal de la saga -el conjunto que lució en su noche de bodas con Jamie y el vestido corsé de tartán, foto abajo- alcanzaron las 11.520 ($23.500.000) y las 10.880 libras ($22.800.000), respectivamente.

Se realizó la subasta de las prendas de Outlander. Foto: Bonhams

Sin embargo, el artículo que salió a la venta y se llevó el monto más alto fue el conjunto de los tres anillos de boda de Claire, que se subastaron por la friolera de 28.160 libras esterlinas (casi $58.000.000), convirtiéndose en la pieza del lote de la serie televisiva que superó al resto.

Durante los dos días de subasta se vieron la totalidad de los 500 lotes puesto a consideración de los compradores, que fueron más de 2.000 ofertantes. Y se recaudó un total de £730.000, o sea $1.477.457.950.