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¿Canta el himno? La sugestiva frase de Soledad Pastorutti antes de la final entre Argentina y España: “No puedo decir mucho”

La cantante de folklore de 45 años es una las artistas que podría cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentnia y España. Qué dijo.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La cantante de folklore es una de las que podría cantar el himno.
La cantante de folklore es una de las que podría cantar el himno. Foto: Salta Soy
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A horas del histórico partido en el que la Selección Argentina buscará el bicampeonato mundial frente a España, la expectativa no solo está puesta en lo que suceda con la pelota. En las últimas horas, se desató una danza de nombres para definir qué artista tendrá la responsabilidad de interpretar el Himno Nacional Argentino y Soledad Pastorutti, una de las principales apuntadas, rompió el silencio para encender aún más el misterio.

Desde Salta, donde se presentó en el marco del Festival del Tamal, la cantante de Arequito no cerró las puertas a la posibilidad de subirse al escenario del MetLife Stadium de Nueva York: “Para mí sería un honor. Por el momento no se sabe demasiado. En realidad no puedo decir mucho”, lanzó “La Sole” en diálogo con Salta Soy, alimentando los rumores de que su nombre pisa fuerte en los borradores de la organización.

Video: Salta Soy.

Respecto a las versiones que la ubican en la terna principal, la artista se mostró cauta, pero orgullosa. “Siempre estoy dentro de los nombres, y le he cantado muchas veces a la Selección. Es un honor para un artista popular cantar el himno que amo, es una gran responsabilidad. Ojalá quien vaya o quien le toque, o si me toca a mí, no importa quién, sea algo muy sentido”, expresó.

Fiel a su estilo, cerró entre risas priorizando lo deportivo. “¿Igual lo importante sabés qué es, no? Que ganemos el domingo. El resto segundo plano total”, concluyó.

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El pedido del vestuario de la Selección Argentina con el himno

A pesar del guiño de “La Sole”, la trastienda de la elección del artista esconde una inesperada interna. Según reveló el periodista Jerónimo Torres Santoro en Azz, el plantel que comanda Lionel Scaloni ya fijó una postura clara y con un fuerte trasfondo místico.

Los futbolistas habrían pedido expresamente a Lali Espósito para que repita la experiencia de la final de Qatar 2022 respetando a rajatabla las cábalas que caracterizan a este grupo.

Lali Espósito en Qatar 2022. Foto: Instagram / lali.

Quiénes son los otros artistas que podrían cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

Con el tiempo corriendo a contrarreloj para la ceremonia oficial de la FIFA, existen otras figuras de la música nacional que se encuentran bajo evaluación o que ya se instalaron en suelo estadounidense:

  • Tini Stoessel: corre con ventaja debido a que ya se encuentra en Nueva York acompañando a su pareja, el mediocampista Rodrigo de Paul.
  • María Becerra: es otra de las grandes referentes de la música urbana que suena como una alternativa de consenso y gran impacto internacional.
  • Andrés Calamaro: el histórico rockero se sumó a la lista tras ser visto en Nueva York. Viene de mantener un encuentro privado con el plantel de la Selección durante la concentración previa en Miami, antes del cruce contra Suiza.
Soledad PastoruttiFolkloreMúsicaSelección ArgentinaMundial 2026Himno Nacional Argentino
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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