El drama que atraviesa Brad Pitt: contó que tuvo pensamientos suicidas y recayó en el alcohol tras 7 años sobrio

Brad Pitt recayó en el alcohol. Foto: REUTERS

Brad Pitt habló con inusual franqueza sobre momentos difíciles de su vida personal y reconoció que atravesó un período de profundo dolor emocional, en el que volvió a tomar alcohol después de pasar 7 años sobrio y hasta llegó a pensar en quitarse la vida.

En una reciente entrevista con la revista Esquire, el actor de 62 años explicó que en aquel momento sentía que no encontraba una salida. “No veía una solución. El dolor era tan opresivo que, aunque no pensaba actuar en consecuencia, entendí que para algunas personas puede aparecer como una forma de alivio. Es buscar alivio del dolor. Pero también creo que tenemos un instinto de supervivencia increíble, y en mi caso se activó de inmediato”, expresó.

Pitt no precisó a qué conflictos familiares hacía referencia, aunque su vida privada estuvo marcada en los últimos años por su separación de Angelina Jolie, con quien tuvo seis hijos. La pareja se separó en 2016 y desde entonces protagonizó una extensa disputa judicial y familiar.

Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizan una disputa judicial. Foto: REUTERS

En documentos presentados ante la Justicia, Jolie relató un presunto episodio ocurrido durante un vuelo privado desde Francia hacia Estados Unidos. Según esa versión, Pitt habría estado alcoholizado y habría tenido un comportamiento violento hacia ella y uno de sus hijos. La actriz solicitó el divorcio poco después de aquel episodio.

El actor nunca se refirió públicamente en profundidad a esas acusaciones. Con el tiempo, trascendió que había dejado el alcohol, aunque en la entrevista con Esquire reconoció que volvió a consumir después de siete años de sobriedad, aunque aseguró que actualmente lo hace con moderación.

“Me confié demasiado un par de veces y pensé: ‘Esto no me conviene’. No bebo en grandes cantidades. Puedo tomar unas copas de vino, pero no mucho. Tengo que controlarme”, señaló.

Pitt suele mantener un perfil reservado sobre los asuntos familiares. Sin embargo, se conoció que sus seis hijos, fruto de su relación con Jolie, habrían decidido dejar de usar el apellido paterno. Tras la separación, ambos actores mantuvieron una fuerte batalla legal por la custodia de los hijos menores, en la que Jolie obtuvo la custodia principal.

Aunque el divorcio ya quedó finalizado y todos los hijos de la expareja son mayores de edad, ambos todavía mantienen una disputa judicial por Château Miraval, el viñedo francés que adquirieron cuando aún estaban juntos.

El drama de Brad Pitt. Foto: EFE

Château Miraval, la batalla legal que aún enfrenta a Brad Pitt y Angelina Jolie

Château Miraval sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre Brad Pitt y Angelina Jolie, incluso después de finalizado su divorcio. La disputa gira en torno a la venta que Jolie hizo en 2021 de su parte del viñedo francés al grupo Stoli, operación que Pitt considera irregular porque, según su postura, existía un acuerdo para que ninguno de los dos pudiera vender su participación sin el consentimiento del otro.

El litigio comenzó en 2022 y desde entonces se convirtió en una de las batallas judiciales más prolongadas entre ambos. Pitt sostiene que la venta puso en riesgo el negocio vitivinícola que, según él, había construido durante años, mientras que la defensa de Jolie rechaza esa interpretación y acusa al actor de intentar controlar sus decisiones patrimoniales.

En los últimos meses, el caso tuvo nuevos avances judiciales. El Tribunal Superior de California ordenó que integrantes del grupo comprador declaren sobre los términos de la operación, algo que fue interpretado como una victoria procesal para Pitt. De todos modos, la disputa por Château Miraval todavía no está cerrada y continúa siendo uno de los capítulos pendientes en la compleja relación legal entre los dos actores.