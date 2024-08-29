Gimena Accardi rompió el silencio y contó como nació su amor con Nicolás Vázquez

Durante el evento “Cris Morena Day”, la actriz reveló detalles sobre cómo comenzó su relación con Nicolás Vázquez y respondió a las críticas que surgieron en aquel entonces.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Foto: @gimeaccardi

Todo comenzó durante las grabaciones de Casi Ángeles, el programa que encendió las llamas entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, quienes, en la actualidad, llevan juntos más de 15 años.

En el evento Cris Morena Day, la actriz reveló que, aunque se conocieron en Alma Pirata (Telefe), el verdadero flechazo ocurrió después. Sin embargo, no todos fue color de rosas, ya que Accardi fue acusada de ser la responsable de la separación entre Vázquez y su anterior esposa, Mercedes Funes, quienes estaban legalmente casados en ese momento.

¿Cómo nació el amor?

“El amor nació el primer año de Casi ángeles. Compartíamos muchas horas... los camarines invitan”, dijo la actriz. Al escuchar esto, Cris Morena agregó: “Ellos eran superprotagónicos y yo veía las manitos, las caricias. Un día vi que se pasaron un chicle”.

Gime Accardi reveló cómo comenzó su amor con Nico Vázquez. Video: Olga

“¡Ojo de lince! Ahí tuvimos que confesar que estábamos enamorados”, sumó Gimena, quien recordó aquel momento con una sonrisa en la cara.

No todo fue un “cuento de hadas”

La relación entre Accardi y Vázquez no siempre fue perfecta; en un momento, incluso tuvieron un breve distanciamiento. Así lo contó Nicolás en una entrevista con la revista Gente en 2019: “Durante el día grababa Mis amigos de siempre y por la noche protagonizaba Stravaganza Tango. Ella estaba en Dos pícaros sinvergüenzas. Esa falta de tiempo juntos y el desgaste energético nos generó fricciones. Decidimos tomarnos un tiempo para evaluar nuestros sentimientos y estuvimos separados durante diez días“.

Casamiento de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Tras varios años de noviazgo, la pareja se casó en diciembre de 2016. Optaron por una celebración íntima en Mar del Plata, rodeados de amigos cercanos y famosos como la China Suárez, Lali Espósito, Peter Lanzani, entre otros.

El divorcio de Nicolás Vázquez y Mercedes Funes

En una de sus recientes apariciones en PH Podemos Hablar (Telefe), Mercedes Funes habló sobre la separación que generó tanta controversia.“Éramos muy chicos y obviamente no la pasé bien. De un día para el otro salía a comprar queso y había una guardia periodística, me perseguían fotógrafos y no entendía nada. De pronto cada cosa que hacía parecía muy importante para el mundo. El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada llorando diciendo ‘oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo”, recordó.

“Los medios podían buscarme la foto en la que me encontraban justo rascándome el ojo para que dijeran ‘está llorando’, pero yo no iba a estar llorando sino rascándome el ojo. Yo sabía lo que no me interesaba mostrar de mí. En lo personal transité lo que todas las personas que tenemos uniones, separaciones y la vida continúa”, cerró.