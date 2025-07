Opens in new window

Navidad en julio: las mejores 5 películas nuevas para ver en el streaming

Sí, porque siempre vienen bien esas historias románticas con un pequeño conflicto para distraernos de la realidad. Nos sumamos a la moda de traer a época de los regalos al invierno, tal como ocurre en el hemisferio norte.

Una Navidad en Biltmore

Ya hace varios años que la gente de Studio Universal impuso en el cable todo un mes de películas de Navidad bajo el eslogan de #navilovers. Comenzaron replicando su idea de programar un diciembre lleno de estas películas que incluyen clásicos recientes y, además, estrenan una nueva por sábado. Así nos llenan de ese contenido inocuo, especial para vaciar un poco la cabeza de problemas al meternos en las historias románticas que se plantean y terminar de verlas con una sonrisa. Por ejemplo, estrenaron la hermosa “La cita navideña de papá”, ambientada en un pueblito británico y protagonizada por Jeremy Piven, y este sábado a las 22 llega “Una Navidad para la familia”.

Nos sumamos a la idea con la propuesta de sentarse a mirar estas historias en el streaming, bien abrigados y con una taza de chocolate caliente en la mano, con cinco películas atrapantes del género, cada una con un importante diferencial que hace que valgan la pena ver.

Misterio en Mistletoe Lane, en Universal +

Esta comedia combina intriga, romance y aventuras, bajo la dirección de Allan Harmon. Heidi Wicks se muda con sus hijos, y en medio de los festejos de Navidad, a un pequeño y acogedor pueblo. En la nueva casa que habitan descubre un misterioso secreto que comparte con David, un historiador y carpintero le ayudará a encontrar una conexión muy sorprendente entre ese hogar y el lugar en el que se encuentra emplazado. La pareja protagónica está encarnada por caras conocidas: Erica Cerra y Victor Webster.

Película de 2023 Foto: Syd Wong

Noelle, en Disney +

La hija de Kris Kringle (Santa Claus) está llena de espíritu y diversión navideños. Pero desea hacer algo importante como su hermano Nick, que sucederá a su padre en la próxima Navidad. Pero fracasa miserablemente para reemplazarlo: estrella el trineo, no puede distinguir a los niños malcriados de los que se portan bien ni entiende más idiomas que el suyo. Entonces la hermana, al verlo tan apesadumbrado, le recomienda que descanse unos días yéndose de viaje para aclarar sus ideas. El problema es que no vuelve y su súbita desaparición causa el caos en el Polo Norte, donde es sustituido por su primo Gabe, un fanático de la tecnología.

Anna Kendrik, actriz Foto: Disney+

Entonces Noelle y la duende Polly, la niñera cascarrabias de la familia, roban el trineo y los renos para ir en busca de Nick con la intención de volver a casa a tiempo para salvar la Navidad. Durante la misión, Noelle comienza a entender el verdadero sentido de esta fiesta y aprende que el apellido familiar no es lo único que tiene en común con su padre. La peli tiene un elencazo encabezado por Anna Kendrick, Bill Hader y Shirley MacLaine, dirigidos por Marc Lawrence.

Un castillo por Navidad, en Netflix

Brooke Shields protagoniza y produce esta historia en la que encarna a una autora de novelas románticas exitosa que tiene un traspié cuando decide matar al personaje masculino de todos sus libros y el público no lo acepta. Entonces escapa de todo y se instala en el pueblito en Escocia en el que vivió su padre de niño, antes de migrar a los Estados Unidos.

Cary Elwes y Brooke Shields Foto: Mark Mainz / NETFLIX

Allí se hace amiga de la gente del pueblo, todos personajes entrañables y está decidida a comprar el castillo del lugar, aunque para lograrlo tendrá que ganarle una apuesta al cascarrabias duque que es dueño. La historia es encantadora y tiene el plus de que los personajes son un poco más grandes de edad que en las otras películas. Shields está acompañada por Cary Elwes.

Una Navidad Biltmore, en Universal +

Lucy Collins es una guionista que, en plena época de fiestas, es contratada para reescribir el guion de una película navideña. A medida que va poniendo palabras sobre las páginas, se produce un extraño fenómeno y la joven es transportada en el tiempo en el que transcurre el relato, más precisamente a 1946. No se extrañen si en ese tiempo es donde encuentra el amor y la satisfacción profesional. Una reconstrucción de época muy adecuada, lo mismo que el escenario real en el que se desarrolla la trama, son el plus de esta historia protagonizada por Bethany Joy Lenz y Kristoffer Polaha. Y la especial aparición de Jonathan Frakes, nada menos que el N° 1 de Star Trek Next Generation.

Soltero hasta Navidad, en Netflix

Tiene la particularidad de que la pareja protagónica está compuesta por dos hombres, muy al estilo de estos tiempos. Son dos amigos que comparten el departamento y una profunda amistad en Los Angeles Viajan al pueblo de uno de ellos para pasar las fiestas y les hacen creer que están de novios. Aunque una parte de la familia los quiere emparejar, la madre además le presenta a otro joven, y parece que hay onda. ¿Terminarán juntos? Entre muchos enredos y situacion

es gratas, el espectador lo va a descubrir, con la ayuda de muchas caras conocidas: Kathy Najimy, Jennifer Coolidge, Barry Bostwick, Luke Macfarlane y Michael Urie como el soltero del título.