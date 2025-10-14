MTV Music se despide de la televisión tras 44 años: cuándo se apagará definitivamente el icónico canal de música

Si bien el canal se fue adaptando a distintas culturas y estilos musicales, con el auge de plataformas de streaming de música y redes sociales perdió mucha relevancia.

MTV. Foto: MTV.

Paramount Global confirmó recientemente que apagará para siempre la señal MTV Music que abarca MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. El último día de transmisión, que estuvo durante más de cuatro décadas al aire, será el próximo 31 de diciembre.

Sin embargo, no es el fin del canal principal, ya que MTV pasará a trasmitir reality shows y programas de entretenimiento como “Teen Mom” y “Georgie Shore”, pero sí dejando de lado el mundo de la música.

MTV. Foto: MTV.

El cierre empezará por las señales del Reino Unido e Irlanda, y luego seguirá con las de Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Si bien la medida incluye los recortes de costos de la empresa, la decisión también va por el cambio en la forma en que el público escucha música.

Por mucho tiempo, MTV fue una señal vinculada a la cultura pop, juventud, alegría y adolescencia. En 1981, el primer video que se mostró fue el de The Buggles, “Video Killed The Radio Star”.

Cambios en la industria musical

MTV se fundó el 1 de agosto de 1981 con el lema “Video killed the radio star”, marcando el comienzo de una nueva era en la industria musical. Con el correr de los años, el canal de música se expandió a nivel mundial, y se fue adaptando a distintas culturas y estilos musicales.

En Latinoamérica, MTV llegó en 1993 y ofreció a los televidentes una programación que incluía videoclips, programas en vivo y contenido original que conectaba con la juventud de la región.

MTV. Foto: Wikipedia.

Sin embargo, con el auge de plataformas de streaming y redes sociales, el modelo de televisión tradicional perdió mucha relevancia. Si bien MTV intentó adaptarse a estos cambios, la decisión de cerrar sus señales musicales refleja la transformación de la industria y los hábitos de consumo de la audiencia.