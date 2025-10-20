Asesinatos, escándalos y estafas: la miniserie de Disney+ que ya está entre las más vistas por su historia dramática y muertes misteriosas

Esta serie está basada en la historia real de una familia muy poderosa pero envuelta en secretos y tragedias.

Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh. Foto: Disney+

Disney+ estrenó el pasado 15 de octubre la miniserie original “Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh” con tres episodios, y luego, uno por semana. Este título promete atraer al espectador con su historia dramática y muertes misteriosas.

Además, la miniserie retrata la caída de los Murdaugh, una familia envuelta en poder, secretos y tragedias. Un accidente fatal y vínculos oscuros revelan el verdadero rostro de su historia.

“Maggie y Alex disfrutan de una vida privilegiada como miembros de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico fatal, la familia enfrenta una prueba sin precedentes. A medida que se revelan detalles y surgen nuevos desafíos, sus conexiones con varias muertes misteriosas amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian. Inspirada en el popular pódcast ‘Murdaugh Murders’”, es la sinopsis oficial de la serie de Disney+

De qué se trata “Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh”

La serie se centra en Maggie y Alex, quienes tienen una vida lujosa y privilegiada y forman parte de una de las dinastías de abogados más poderosas de Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, cuando su hijo Paul se ve involucrado en un mortal accidente en un barco, la familia debe enfrentarse a una situación sin precedentes.

Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh. Foto: Disney+

A medida que salen a la luz nuevos detalles y se presentan nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas generan interrogantes que ponen en peligro todo lo que Maggie y Alex valoran.

Esta miniserie de Disney+ está inspirada en el popular podcast Murdaugh Murders Podcast y es una de las más vistas de la plataforma.

Elenco de la serie de Disney+

La serie “Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh” está protagonizada por:

Jason Clarke como Alex Murdaugh

Patricia Arquette como Maggie Murdaugh

Johnny Berchtold como Paul Murdaugh

Will Harrison como Buster Murdaugh

Brittany Snow como Mandy Matney

J. Smith-Cameron como Marian Proctor

Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh. Foto: Disney+

El éxito de Bruce Willis que sigue vivo en Disney+

Dentro del catálogo de Disney+ hay una película que resalta del resto por su historia oscura y por la mirada distinta que tiene sobre los superhéroes. Se trata de “El Protegido”, lanzada en el año 2000 y protagonizado por el icónico Bruce Willis.

Si bien fue estrenada hace mucho tiempo, sigue siendo uno de los filmes más elegido por la audiencia y se encuentra entre las más vistas de la plataforma.

El Protegido. Foto: Disney+

La historia sigue la historia de vida de David Dunn, un hombre que sobrevive de milagro a un accidente de tren donde mueren todos menos él. Desde ese momento comienza a pensar que su supervivencia no es casualidad.

En su camino aparece Elijah Price, un misterioso hombre con una enfermedad que lo vuelve muy frágil. Él está convencido de que, si existen personas tan débiles como él, también deben existir otras prácticamente indestructibles.Elijah intenta convencer a David de que puede tener habilidades extraordinarias,y juntos comienzan a descubrir verdades que cambiarán sus vidas.