Disney+ estrena la segunda temporada de una de sus series más exitosas: cuándo llega a la plataforma

La primera temporada se estrenó el 21 de febrero del 2025 y fascinó a los usuarios de la plataforma, por lo que las autoridades de la empresa decidieron apostar por una segunda entrega de esta producción que cuenta con nombres como Malachi Kirby y Stephen Graham.

"Mil Golpes", serie de Disney+. Foto: Disney

Disney+ se prepara para estrenar la segunda temporada de la serie británica “Mil golpes”, el exitoso drama histórico de Steven Knight (Peaky Blinders) ambienta en el East End de Londres de la década de 1880.

De qué se trata la serie “Mil golpes”

Hezekiah y Alec, dos amigos jamaicanos, intentan sobrevivir en un entorno hostil que los empuja a los márgenes de la sociedad. Ambos terminan involucrados en el mundo del boxeo clandestino.

En esta nueva entrega, la historia avanza un año en relación de su antecesora y eleva la apuesta con una escalada marcada de violencia, ambición y choques de intereses entre los personajes.

Tráiler de la segunda temporada de “Mil golpes”

Cuándo se estrena la segunda temporada de “Mil golpes” en Disney+

La segunda temporada de “Mil golpes” llegará a Disney+ el viernes 9 de enero de 2026. La compañía espera una buena respuesta de parte de los usuarios, al igual que con la primera entrega.

Reparto de “Mil golpes”