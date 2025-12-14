Disney desembarca en Sudamérica: el país que tendrá un parque de Navidad gratuito con luces, shows y escenarios gigantes

Para quienes buscan vivir una Navidad diferente, una ciudad de la región se convirtió en sede de “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”, el evento oficial que reúne shows, ambientaciones y experiencias temáticas. Dónde se realiza, cuándo visitarlo y qué atracciones ofrece.

El país vecino que tendrá un parque de Navidad de Disney gratuito. Foto: Instagram @curitibabrasil

Para quienes aman el universo Disney, hay una gran noticia: la compañía desembarcó oficialmente en Sudamérica y lo hizo muy cerca de Argentina. La magia llegó a un país vecino y lo transformó por completo con una propuesta llena de espíritu navideño.

Para quienes quieren vivir una Navidad diferente, Brasil ofrece una propuesta única: una de sus ciudades se convirtió en sede de “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”. Un evento oficial que reúne shows, ambientaciones y experiencias temáticas. Dónde se realiza, cuándo visitarlo y qué atracciones incluye.

Parque de Disney. Foto: disneyland.disney.go.com

“Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable” llegó a Brasil: todos los detalles del evento

Disney desembarcó oficialmente en Sudamérica y eligió a Curitiba, capital del estado de Paraná, como sede de su celebración “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”. La ciudad se transformó con un megaevento que mezcla tradición brasileña con el encanto inconfundible de Mickey, convirtiéndose en un plan ideal para estas fiestas.

La temporada navideña 2025 en Curitiba comenzó el 24 de noviembre y, aunque la mayoría de los espectáculos finalizan el 23 de diciembre, la programación completa se extiende hasta el 6 de enero. Son 44 días de actividades, con más de 150 propuestas artísticas, shows y ambientaciones distribuidas por distintos puntos de la ciudad.

Parque navideño de Disney en Curitiba, Brasil. Video Instagram @curitibabrasil

Dónde está el parque temático de Disney en Brasil

El epicentro de la celebración es el Parque Barigui, un enorme espacio verde que fue transformado para albergar el Parque Mágico Disney, la atracción principal del evento.

En ese lugar, la decoración es la gran protagonista: una torre-árbol de 35 metros promete convertirse en la foto obligada de los visitantes, acompañada por escenografías pensadas especialmente para los más chicos y varios spots ideales para capturar recuerdos.

El Parque Mágico incluye además una pista temática, abierta al público de 10 a 22 horas desde el 4 al 23 de diciembre.

Curitiba, Brasil. Foto: Instagram @curitibabrasil

Para las noches de Curitiba, del 5 al 23 de diciembre, funciona el Disney+ Open Air, un cine al aire libre que proyecta clásicos de Disney en una pantalla gigante de 45 metros cuadrados. Lo mejor: las funciones son totalmente gratuitas y se realizan tres veces por día (9:30, 15:00 y 19:00).

Tanto el Parque Mágico como este cine son sin costo, por lo que conviene llegar temprano, especialmente los fines de semana.

Quienes busquen un espectáculo más grande pueden asistir a las funciones pagas en el Centro de Eventos Positivo, donde, entre el 16 y el 23 de diciembre, más de 30 artistas animan un show que mezcla canciones tradicionales de Navidad con las del universo Disney, acompañado por vestuario, escenografía y efectos especiales.

Curitiba, Brasil. Foto: Instagram @curitibabrasil

Las entradas se agotaron rápidamente, así que para quienes planean viajar, lo ideal es asegurar alojamiento y revisar disponibilidad con anticipación. Además, toda la propuesta suma puestos gastronómicos y stands para llevarse souvenirs temáticos.