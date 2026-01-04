El mundo del espectáculo, dividido tras la captura de Maduro: desde Cathy Fulop hasta Carlos Baute, qué dijeron los famosos

La detención del líder venezolano en un operativo encabezado por Estados Unidos generó una fuerte repercusión en redes sociales. Artistas y figuras del espectáculo expresaron posturas contrapuestas, entre mensajes de alivio y esperanza para Venezuela y duras críticas al accionar norteamericano.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ocurrida en la madrugada del sábado 3 de enero en el marco de un operativo encabezado por los Estados Unidos, generó un fuerte impacto político a nivel internacional y, como era de esperarse, también tuvo un inmediato correlato en el mundo del espectáculo.

El hecho, que derivó en la imputación del líder chavista por cargos vinculados al narcoterrorismo, provocó una ola de reacciones en redes sociales, con posturas marcadamente divididas entre el alivio, la esperanza y la condena al accionar norteamericano.

Entre las primeras voces en expresarse estuvo la del músico Ricardo Montaner, nacido en la Argentina y profundamente ligado a Venezuela, país en el que desarrolló gran parte de su carrera artística.

A través de sus redes sociales, el cantante apeló a un mensaje espiritual y de acompañamiento al pueblo venezolano: “SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman”.

También se manifestaron sus hijos Mau y Ricky, nacidos en Caracas, quienes escribieron desde la cuenta oficial del dúo: “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuelaaaa (sic)“, acompañando el mensaje con la bandera del país caribeño.

Otra de las figuras más activas fue Catherine Fulop, quien desde hace décadas reside en la Argentina, pero nunca ocultó su compromiso con la situación política y social de su país natal. Junto a su esposo, Ova Sabatini, publicó un mensaje cargado de emoción: “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela”.

La publicación recibió múltiples reacciones, entre ellas la de su hija Oriana Sabatini, quien respondió con emojis de corazones. La esposa del futbolista Paulo Dybala ya había compartido previamente una historia de Instagram con el emoji de manos en gesto de ruego y la bandera venezolana, además de repostear una foto que compartió su madre.

Ova Sabatini, por su parte, sumó su propio mensaje: “Tanto daño, tanto sufrimiento causado. Familias enteras separadas. Padres, hijos, abuelos, hermanos. Pronto nos veremos Venezuela”.

Desde Europa, el músico Carlos Baute también celebró la noticia. El artista venezolano, radicado en España, publicó un video en el que definió lo ocurrido como “el regalo de Navidad” y expresó lo siguiente:

“Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad".

Luego, en sus historias de Instagram, se permitió reírse de la situación del líder venezolano al acompañar la popular foto de su detención con la frase “Baila pues!!”.

Las muestras de apoyo también llegaron desde otros ámbitos del espectáculo. Charly Alberti, baterista de Soda Stereo y visitante frecuente de Venezuela durante su carrera, escribió en X un breve mensaje: “Vamos Venezuela”.

En la misma red social, la panelista Karina Iavícoli publicó: “¡La esperanza es lo último que se pierde! Brindo por los venezolanos”, mientras que Angie Balbiani expresó una postura más contundente: “Algunos se escandalizan con la captura de Maduro. No era democracia. Era narco terrorismo. En las democracias no se tortura a los civiles por su forma de pensar, o piensan que el Helicoide es un hotel de lujo? Hipócritas”.

Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, también tomó la palabra para explicar el trasfondo emocional de las celebraciones de su familia y de muchos venezolanos: “¿De qué hablan cuando dicen que se festeja una guerra? Nadie está festejando bombas, muerte ni destrucción. Lo que Venezuela celebra y expresa es alivio ante la posibilidad de que termine una dictadura que, desde hace más de 25 años, ya es violencia cotidiana. Confundir ese alivio es no entender o no querer entender la diferencia entre el dolor que nadie desea y la esperanza de que una pesadilla empiece a aflojar“.

Y agregó: “Hablar de soberanía cuando un pueblo no puede decidir, o de paz cuando hay violencia estructural permanentemente, es mirar el conflicto desde la distancia. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo: se puede cuestionar la violencia y también reconocer que el status quo ya es violento. Por eso hay personas que lloran, que tienen miedo y que aun así sienten alivio. Porque cuando vivís bajo una dictadura, la peor certeza no es el cambio, es la eternidad”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron de apoyo. Algunas figuras públicas cuestionaron duramente la intervención de Estados Unidos. El actor y dirigente Nito Artaza sostuvo: “Ningún imperio puede decidir el destino de América. Hoy Venezuela, mañana cualquiera. América Latina no será jamás colonia. Es muy grave lo está ocurriendo, EEUU usa la fuerza para imponer sus intereses económicos e intervenir y cambiar un gobierno”.

En la misma línea, el periodista Gustavo Sylvestre compartió un mensaje del presidente brasileño Lula da Silva y añadió: “Totalmente de acuerdo con la postura de los líderes democráticos de nuestra América Latina. EEUU viola la carta de la ONU y abre un peligroso antecedente. Condenable y repudiable actitud”.

Finalmente, la conductora Marcela Feudale también expresó su rechazo: “Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías, sino de ideologías”.

Las voces del espectáculo volvieron a funcionar como un termómetro social, reflejando emociones, posturas ideológicas y debates que exceden ampliamente el ámbito artístico.