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Un viaje a Perú sin salir de Buenos Aires: cómo es la cevichería de Palermo famosa por sus ceviches, tiraditos y sushi nikkei

La Mar nació en Lima y, con el paso de los años, se expandió a distintas ciudades del mundo como Miami, San Francisco, Doha, Bogotá y Santiago de Chile. Cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 08:12
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La Mar Cebichería.
La Mar Cebichería. Foto: Instagram/lamarbsas
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Palermo es una de las zonas que más ofrece bares, restaurantes y propuestas gastronómicas de Buenos Aires de distintas nacionalidades, estilos y gustos. En pleno corazón del barrio se encuentra La Mar, una de las cevicherías más reconocidas de la ciudad, que combina la tradición de la cocina peruana con influencias nikkei en una propuesta que ya conquistó a miles de comensales.

Creada por el prestigioso chef Gastón Acurio, La Mar nació en Lima y, con el paso de los años, se expandió a distintas ciudades del mundo como Miami, San Francisco, Doha, Bogotá y Santiago de Chile. En Argentina, se convirtió en una parada obligada para quienes buscan disfrutar de los auténticos sabores del Perú.

La Mar Cebichería. Foto: Instagram/lamarbsas

Qué comer en La Mar

El ceviche es el gran protagonista de la carta y una de las especialidades más elegidas por los clientes. Entre las opciones más destacadas se encuentran el Clásico, preparado con pesca del día, leche de tigre clásica y boniato, y el Nikkei, que combina trucha y leche de tigre nikkei.

Los tiraditos también ocupan un lugar destacado en el menú. Uno de los más recomendados es el Bachiche, elaborado con pesca del día y vieiras con alcaparras, palta y oliva.

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La Mar Cebichería. Foto: Instagram/lamarbsas

La propuesta gastronómica se completa con anticuchos, causas, saltados, arroces, la parrillada de mar y una amplia selección de sushi nikkei. Entre los platos calientes más pedidos sobresalen el Chaufa Aeropuerto, elaborado con tortilla melosa de langostinos, y los Ravioles Negos, rellenos de langostinos y ricota, en su salsa de coral.

Para acompañar la experiencia, La Mar ofrece una carta de coctelería clásica y de autor, con tragos elaborados a partir de ingredientes típicos de la gastronomía peruana.

Además, La Mar es un restaurante pet friendly, por lo que quienes visiten el lugar pueden disfrutar de la experiencia gastronómica acompañados por sus mascotas. Esta característica lo convierte en una opción ideal para quienes buscan compartir un almuerzo o una cena al aire libre junto a sus perros en el corazón de Palermo.

La Mar Cebichería. Foto: Instagram/lamarbsas

Cómo llegar a La Mar

La Mar está ubicada en Arévalo 2024, en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas gastronómicas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

El restaurante abre de lunes a jueves de 19:00 a 00:00 horas, los viernes de 19:00 a 00:30 horas, los sábados de 12:30 a 00:30 horas y los domingos de 12:30 a 00:00 horas.

Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente en colectivo, tren o auto, además de encontrarse a pocas cuadras de algunas de las principales avenidas de Palermo.

RestauranteBodegonesGastronomía
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

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