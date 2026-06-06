Feriado del 20 de junio 2026: qué pasa con el Día de la Bandera y si se mueve por caer sábado

Bandera argentina Foto: Gobierno argentino

El 20 de junio de 2026 será una fecha muy buscada por trabajadores, familias y turistas en Argentina. La razón es simple: ese día se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, una jornada asociada al Día de la Bandera, pero en 2026 caerá sábado. A partir de eso, la duda aparece de inmediato: ¿el feriado se traslada o queda fijo? La respuesta oficial ya está definida en el calendario nacional: no se mueve. Esto se debe a que el 20 de junio integra el grupo de feriados inamovibles establecidos por la normativa vigente, por lo que debe mantenerse en su fecha exacta, sin importar en qué día de la semana caiga.

Qué pasa con el feriado del 20 de junio en 2026

En 2026, el Día de la Bandera caerá sábado 20 de junio y no será trasladado. Así lo muestra el calendario oficial de feriados nacionales publicado por el Gobierno argentino, donde esa jornada figura como feriado inamovible. En otras palabras, no pasa al lunes siguiente ni genera por sí sola un nuevo descanso extendido para quienes trabajan de lunes a viernes.

Esto es clave porque cada año muchos argentinos revisan junio con expectativa de encontrar un fin de semana largo adicional. Sin embargo, en este caso el esquema legal no deja margen para cambios: al estar catalogado como inamovible, el homenaje a Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina, debe respetar la fecha del 20 de junio.

Por qué el Día de la Bandera no se mueve aunque caiga sábado

La explicación está en la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados y fines de semana largos en el país. Esa norma diferencia entre feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables. Dentro de los inamovibles aparece expresamente el 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Por eso, aunque en 2026 coincida con sábado, la fecha permanece fija.

Manuel Belgrano, devoto de la Virgen Foto: Wikipedia

La misma ley dispone, además, que los feriados trasladables son otros: entre ellos están el 17 de junio, el 17 de agosto, el 12 de octubre y el 20 de noviembre. En esos casos puede haber corrimientos según cómo quede armado el calendario anual. Pero el 20 de junio queda fuera de esa lógica justamente por su condición de jornada inamovible.

Cuál será el único fin de semana largo de junio 2026

Aunque el 20 de junio no se traslade, junio sí tendrá una ventana de descanso extendido. El calendario oficial marca que el feriado por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, cuya fecha conmemorativa es el 17 de junio, se moverá al lunes 15 de junio de 2026. De esta manera, el mes tendrá un solo fin de semana largo, que irá del sábado 13 al lunes 15 de junio.

Feriado, calendario. Foto: Freepik

Eso convierte a junio de 2026 en un mes particular: hay dos feriados nacionales muy cercanos, pero solo uno se traduce en una pausa extendida para turismo, escapadas o descanso. Para quienes planean viajes o actividades familiares, este detalle puede hacer una diferencia importante en reservas, organización y costos.

Qué pasa si te toca trabajar el sábado 20 de junio

El hecho de que el 20 de junio caiga sábado no le quita su carácter de feriado nacional. Por eso, si una persona debe prestar tareas ese día, rigen las reglas de la Ley de Contrato de Trabajo para los feriados nacionales. La norma establece que, si el trabajador presta servicios en un feriado, debe cobrar la remuneración normal más una cantidad igual, es decir, en la práctica, pago doble por esa jornada.

Este punto suele generar consultas en rubros que trabajan los sábados, como comercio, gastronomía, salud, seguridad o transporte. En esos casos, la condición de feriado nacional sigue vigente aunque no exista traslado de fecha ni descanso compensatorio automático durante la semana.

Por qué el 20 de junio sigue siendo una fecha tan relevante

Más allá del impacto en el calendario laboral, el 20 de junio conserva un peso simbólico enorme en Argentina porque recuerda a Manuel Belgrano, una de las figuras centrales de la historia nacional y reconocido como el creador de la bandera argentina. El homenaje se realiza en la fecha de su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820, y por eso el Día de la Bandera quedó asociado de manera directa a esa jornada.

Esa combinación entre efeméride patria, consulta práctica y planificación personal explica por qué todos los años crecen las búsquedas sobre si el feriado se traslada o no, qué pasa con el pago y cuántos fines de semana largos quedan por delante. En 2026, la respuesta ya es oficial: el sábado 20 de junio no se mueve y el único descanso extendido del mes será el del lunes 15.