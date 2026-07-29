Jared Leto fue acusado de conducta sexual criminal contra menores de edad: cuáles son las 4 denuncias

Jared Leto: causas por abuso sexual Foto: REUTERS

Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret es un nuevo documental de la cadena británica BBC y en él cuatro mujeres cuentan que fueron abusadas sexualmente por el actor y músico estadounidense cuando eran menores de edad. Las víctimas sostienen en el material que los hechos ocurrieron cuando el líder de 30 Seconds To Mars rondaba los 30 y 40 años, es decir, alrededor del 2001 y 2016. En tanto, ellas tenían entre 16 y 20 años.

No se trata de la primera vez que el ganador del Oscar por su papel en Dallas Buyers Club se encuentra inmerso en acusaciones en su contra similares. A mediados del 2025, la DJ, Allie Teilz, también denunció conducta sexual inapropiada por parte del actor cuando ella tenía apenas 17 años.

Tras dar a conocer su relato, se sumaron otras nueve mujeres más que brindaron testimonio en una nota de la revista Air Mail. Todas las víctimas eran menores de edad.

Jared Leto, acusado de conducta sexual inapropiada. Foto: Leah Gallo

Según su declaración, la conducta de Leto responde a un mismo patrón. A todas las adolescentes les pedía el número y luego les hacía llamadas telefónicas con contenido sexual. Otras de las acusaciones sostiene que el hombre se presentó frente a ella totalmente desnuda cuando tenía 16 años.

Las denuncias contra Jared Leto en el nuevo documental de la BBC

En total, el documental de la BBC recoge nueve testimonios de mujeres que dicen haber sido acosadas sexualmente por Jared Leto y cuatro de ellas lo sufrieron cuando eran menores de edad. Una de las mujeres indicó que mantuvo relaciones sexuales con el intérprete cuando tenía 17 años en California.

Acusaciones contra Jared Leto en un documental de la BBC. Foto: BBC

Otra joven sostuvo que recibió reiterados mensajes y llamadas por parte de Leto con contenido “muy sexual y agresivo” a sus 16 años y que, incluso, el actor le mencionó la posibilidad de “tener relaciones íntimas”.

Por otro lado, una joven llamada Taylor sostuvo que, a sus 14 años, acudió a un concierto de 30 Seconds To Mars y luego se trasladó a la firma de autógrafos que hacía la banda. La mujer indicó en el documental de la BBC que llevaba una remera del grupo musical y le pidió a Leto que se la firmara en la espalda o en el estómago y él decidió firmar en sus pechos.

“Tienes un buen busto”, le dijo el cantante, según la joven. En ese momento, la madre de la niña, quien se encontraba presente, habría enfrentado a Leto por su conducta inapropiada, pero a él “no le importó en absoluto”.

Además, otra joven de nombre, Etta, aseguró haber conocido a Leto en una agencia de modelos para la que trabajaba su madre y que allí el actor logró obtener su correo electrónico.

Una de las víctimas. Foto: BBC

“Me envió un correo y, muy rápidamente, la conversación derivó en algo sexual. Me preguntaba si era virgen, si tenía alguna fantasía sexual. Yo solo tenía 16 años”, aseveró.

Jared Leto negó todas las acusaciones

Si bien el actor no se pronunció directamente al respecto sí lo hicieron sus representantes, quienes negaron enfáticamente las acusaciones en contra del actor por acoso y conducta sexual inapropiada contra menores de edad. Además, sostuvieron que el intérprete no consume drogas ni alcohol desde los 35 años.

El documental Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret se estrenó este miércoles 29 de julio en la BBC y, además, está disponible en la plataforma digital de la cadena británica, BBC iPlayer.