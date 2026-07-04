De qué murió Kjell Nilsson, el temible villano de Mad Max 2 que se volvió leyenda del cine

Kjell Nilsson Foto: captura video

El mundo del cine despide a Kjell Nilsson, el actor sueco que quedó para siempre asociado a una de las imágenes más impactantes de la saga Mad Max. El intérprete, recordado por su papel como Lord Humungus en Mad Max 2: The Road Warrior, falleció a los 76 años en Queensland, Australia, tras enfrentar durante varios años una enfermedad renal. La noticia fue confirmada por su familia y por su representante, Chris Carbaugh, según reportaron distintos medios internacionales.

Aunque su carrera en la pantalla no fue extensa, Nilsson logró algo reservado para pocos actores: construir un personaje que, con muy pocas apariciones y una presencia visual demoledora, se transformó en ícono absoluto del cine posapocalíptico. Su Lord Humungus, con máscara metálica, cuerpo imponente y liderazgo brutal sobre una banda de saqueadores, aún es mencionado entre los villanos más recordados de la franquicia dirigida por George Miller.

De qué murió Kjell Nilsson

De acuerdo con la información difundida por su entorno, Kjell Nilsson murió el jueves 2 de julio de 2026 mientras se encontraba acompañado por sus seres queridos. Su familia explicó que el actor atravesaba una enfermedad renal terminal y que durante más de cuatro años debió someterse a diálisis varias veces por semana.

Kjell Nilsson Foto: captura video

En el comunicado familiar, sus allegados señalaron que el proceso fue largo y doloroso, marcado por la pérdida progresiva de autonomía física. También contaron que, en sus últimos días, Nilsson tomó la decisión de interrumpir el tratamiento de diálisis para recuperar el control sobre su cuerpo y su dolor. Según sus familiares, murió “pacíficamente mientras dormía”, rodeado de sus hijos.

Quién fue Kjell Nilsson antes de convertirse en Lord Humungus

Antes de llegar al cine, Kjell Nilsson tuvo una vida ligada al deporte. Nació en Gotemburgo, Suecia, en 1949, y se destacó como levantador de pesas y entrenador. Su vínculo con el alto rendimiento lo llevó a Australia en 1980, donde trabajó con atletas suecos que se preparaban para los Juegos Olímpicos de Moscú.

Ese viaje terminó cambiando su destino. Su impresionante físico, producto de años de entrenamiento, llamó la atención de la industria cinematográfica australiana. Poco después fue elegido para interpretar a uno de los personajes más intimidantes de Mad Max 2, secuela de la película estrenada en 1979 y protagonizada por Mel Gibson.

Lord Humungus, el villano que lo hizo eterno

En Mad Max 2, Nilsson interpretó a Lord Humungus, el violento líder de una banda de merodeadores que asedia una comunidad en medio del desierto. Su imagen resultó inolvidable: máscara metálica, arnés, musculatura descomunal y una voz autoritaria que reforzaba el clima salvaje de la película.

Kjell Nilsson Foto: captura video

El personaje se convirtió en una pieza clave de la estética de la saga. La película consolidó muchos de los elementos que luego definirían a Mad Max: rutas desoladas, autos modificados, escasez de combustible, tribus violentas y supervivencia extrema en un mundo derrumbado. En ese universo, Lord Humungus funcionó como una amenaza física y simbólica, un villano que representaba el caos absoluto.

Una carrera breve, pero con impacto de culto

Después de su participación en Mad Max 2, Kjell Nilsson apareció en otras producciones como The Pirate Movie, Man of Letters, Hard Knuckle y The Edge of Power. También regresó a la pantalla décadas más tarde con Howlin’ Refrain, estrenada en 2023, luego de un largo período alejado del cine.

Sin embargo, ningún trabajo posterior alcanzó el peso cultural de Lord Humungus. Para los fanáticos de la saga, Nilsson siguió siendo el hombre detrás de una de las figuras más potentes del cine de acción de los años 80. Su representante lo describió como una persona generosa, cercana a los seguidores de Mad Max y orgullosa del cariño que ese papel le dio durante décadas.