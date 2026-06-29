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Rating del 22 al 28 de junio: Telefe continúa liderando la televisión de aire

El canal de las pelotas se impuso durante la última semana, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

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Con la transmisión de los partidos del Mundial y ciclos muy exitosos, Telefe cerró con un promedio de 12,13 puntos en el rating del 22 al 28 de junio y continúa liderando la televisión de aire.

El canal de las pelotas se impuso durante la última semana, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

De esta manera, sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 3,73. El tercer lugar fue para América con 2,41 y le siguieron Canal 9 (1,12) y TV Pública (0,30).

Rating del 22 al 28 de junio. Foto: SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.

Rating SMAD
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