Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Tragedia en el mundo del folklore: la joven promesa del chamamé que murió a los 26 años tras un accidente de tránsito en la Ruta 22

El mundo del folklore y la cultura popular llora la partida de uno de los referentes de la música cuyana. Qué le pasó y el adiós de artistas y fanáticos de su obra a través de las redes sociales.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La mujer tenía 93 años y fue reconocida en el ámbito del litoral argentino.
La mujer tenía 93 años y fue reconocida en el ámbito del litoral argentino. Foto: Chango Spasiuk
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un fatal accidente de tránsito registrado sobre la traza de la Ruta Nacional 22, entre las localidades neuquinas de Zapala y Cutral Co, dejó como saldo la trágica muerte de un joven músico chamamecero de 26 años tras colisionar de manera frontal contra un camión. Su repentina partida conmocionó profundamente a toda la comunidad musical del Alto Valle -región geográfica comprendida entre Río Negro y Neuquén, ámbito donde el artista de folklore era ampliamente reconocido tanto por su propio talento sobre el escenario como por su estrecho vínculo familiar con el popular grupo Los Chamas de Cristal, debido a que era hijo del cantante de dicha formación.

Se trata de Gonzalo Orellana, quien se desempeñaba como güirista e integrante activo de Los Chamas de Cristal que posee una fuerte presencia e historia en la provincia y en toda la zona del Alto Valle. De acuerdo con los datos recabados de los partes oficiales, el fatal siniestro vial aconteció a la altura del kilómetro 1637 de la Ruta Nacional 22, punto exacto donde el vehículo particular que el joven conducía impactó de frente contra un rodado de mayor porte.

Tragedia en la Ruta Nacional 22 murió gonzalo orellana músico folklore
Un joven músico de folklore perdió la vida en un accidente de tránsito. Foto: La 90.1

Fuentes policiales abocadas al caso indicaron que Orellana se encontraba al mando de un auto marca Volkswagen Polo Track de color negro. Por motivos que todavía son estricta materia de investigación judicial, terminó desviándose y situándose sobre el carril contrario por donde circulaba un camión en sentido hacia Cutral Co–Zapala. El impacto entre ambas estructuras fue frontal y de una violencia tal que el vehículo del músico terminó volcado a un costado de la banquina de la ruta.

Si bien las pericias iniciales en el lugar determinaron de manera fehaciente que el automóvil conducido por Orellana invadió el carril opuesto, las autoridades e investigadores aún se encuentran trabajando en el análisis de las causas que desencadenaron dicho movimiento imprevisto completando las pericias accidentológicas correspondientes.

Contenido Recomendado

República Folklore anunció su impresionante line up:de Abel Pintos hasta Cazzu, quiénes tocan, cuándo es y cómo comprar entradas

República Folklore anunció su impresionante line up: de Abel Pintos hasta Cazzu, quiénes tocan, cuándo es y cómo comprar entradas

Revolución en la música popular:el inesperado festival de folklore que unirá a las leyendas de nuestra música con artistas modernos

Revolución en la música popular: el inesperado festival de folklore que unirá a las leyendas de nuestra música con artistas modernos

Ante la emergencia, en el sector del accidente de tránsito, trabajaron de forma coordinada efectivos pertenecientes a la División Tránsito de la Policía del Neuquén, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de los sistemas de salud y equipos locales de Protección Civil, quienes tuvieron a su cargo las complejas tareas de asistencia médica y el posterior ordenamiento del flujo vehicular.

murió gonzalo orellana folklore música
El joven murió en un accidente tras chocar de frente contra un camión. Foto: Redes sociales

La despedida a Gonzalo Orellano, el joven chamamecero de 26 años que murió en un accidente de tránsito

Gonzalo Orellana era considerado un joven músico con una gran proyección dentro del ambiente chamamecero regional y formaba una parte muy activa del reconocido grupo de música popular. Tras enterarse del fatal desenlace del accidente en la ruta, la propia agrupación a la que pertenecía decidió volcarse a sus canales oficiales para dedicarle un sentido homenaje en las redes sociales: “Su música, su alegría y su cariño que compartió con todos nos dejará una huella imborrable”.

Por su parte, Ezequiel, el hermano del joven fallecido, también recurrió a las redes para recordarlo con palabras cargadas de una profunda emoción y desgarro familiar: “Te amo y te voy a amar toda la vida, hermano mío. Me dejás un vacío que no voy a poder llenar nunca. No hay palabras que expliquen este dolor”.

A las muestras de afecto y condolencias a la familia se sumó de inmediato el ambiente musical en general, con un mensaje especial emitido por parte de sus colegas del grupo La Fuerza: “Acompañamos a la familia Orellana en esta gran pérdida de nuestro colega y pedimos a Dios que le dé consuelo a sus corazones… la música está de luto hoy”.

FolkloreMúsicaCulturaMuerte
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. A horas de la boda de Taylor Swift:la drástica decisión de Harry Styles que alimentó rumores y recordó su relación

    A horas de la boda de Taylor Swift: la drástica decisión de Harry Styles que alimentó rumores y recordó su relación

  2. De qué murió Santiago Ríos, recordado actor de “Los Simuladores”, “Cha Cha Cha” y “Los Roldán”

    De qué murió Santiago Ríos, recordado actor de “Los Simuladores”, “Cha Cha Cha” y “Los Roldán”

  3. Llora la música:murió Manolo Arjona, uno de los miembros originales de Locomía

    Llora la música: murió Manolo Arjona, uno de los miembros originales de Locomía

  4. La curiosa imagen entre Lautaro Martínez y Joaquín Correa en medio de rumores

    La curiosa imagen entre Lautaro Martínez y Joaquín Correa en medio de rumores

  5. La impactante suma que Florencia Peña le reclamará a Nico Occhiato tras el escándalo por la fake news en Luzu

    La impactante suma que Florencia Peña le reclamará a Nico Occhiato tras el escándalo por la fake news en Luzu
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei analiza viajar al Reino Unido antes de fin de año:sería el primer presidente en más de 25 años en desembarcar en Londres

Javier Milei analiza viajar al Reino Unido antes de fin de año: sería el primer presidente en más de 25 años en desembarcar en Londres

Chau al Ministerio del Interior:por qué el Gobierno lo eliminó y qué dice el DNU firmado por Milei en el Boletín Oficial

Javier Milei habló con Keiko Fujimori tras su victoria electoral en Perú y evalúa viajar a Lima para la ceremonia de asunción

Jesús Rodríguez, economista:“La democracia como proyecto de futuro”

Economía

Ola de frío y Mundial:los consejos para ahorrar energía ante el pico de consumo por el partido de Argentina

Ola de frío y Mundial: los consejos para ahorrar energía ante el pico de consumo por el partido de Argentina

Por una nueva suba de bonos, el riesgo país volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo en 8 años

Nafta súper o premium:qué autos pueden cargar el combustible más barato sin dañar el motor

Alerta en la industria argentina por el suministro de gas en invierno

Turismo

Guía para hinchas argentinos:qué hacer en Miami antes del Argentina-Cabo Verde por el Mundial 2026

Guía para hinchas argentinos: qué hacer en Miami antes del Argentina-Cabo Verde por el Mundial 2026

El cuadro de Rembrandt que apareció en una subasta y se vendió por más de US$10 millones

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

Tragedia en Tailandia:un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas y mató a nueve