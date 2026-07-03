Tragedia en el mundo del folklore: la joven promesa del chamamé que murió a los 26 años tras un accidente de tránsito en la Ruta 22

La mujer tenía 93 años y fue reconocida en el ámbito del litoral argentino. Foto: Chango Spasiuk

Un fatal accidente de tránsito registrado sobre la traza de la Ruta Nacional 22, entre las localidades neuquinas de Zapala y Cutral Co, dejó como saldo la trágica muerte de un joven músico chamamecero de 26 años tras colisionar de manera frontal contra un camión. Su repentina partida conmocionó profundamente a toda la comunidad musical del Alto Valle -región geográfica comprendida entre Río Negro y Neuquén, ámbito donde el artista de folklore era ampliamente reconocido tanto por su propio talento sobre el escenario como por su estrecho vínculo familiar con el popular grupo Los Chamas de Cristal, debido a que era hijo del cantante de dicha formación.

Se trata de Gonzalo Orellana, quien se desempeñaba como güirista e integrante activo de Los Chamas de Cristal que posee una fuerte presencia e historia en la provincia y en toda la zona del Alto Valle. De acuerdo con los datos recabados de los partes oficiales, el fatal siniestro vial aconteció a la altura del kilómetro 1637 de la Ruta Nacional 22, punto exacto donde el vehículo particular que el joven conducía impactó de frente contra un rodado de mayor porte.

Un joven músico de folklore perdió la vida en un accidente de tránsito. Foto: La 90.1

Fuentes policiales abocadas al caso indicaron que Orellana se encontraba al mando de un auto marca Volkswagen Polo Track de color negro. Por motivos que todavía son estricta materia de investigación judicial, terminó desviándose y situándose sobre el carril contrario por donde circulaba un camión en sentido hacia Cutral Co–Zapala. El impacto entre ambas estructuras fue frontal y de una violencia tal que el vehículo del músico terminó volcado a un costado de la banquina de la ruta.

Si bien las pericias iniciales en el lugar determinaron de manera fehaciente que el automóvil conducido por Orellana invadió el carril opuesto, las autoridades e investigadores aún se encuentran trabajando en el análisis de las causas que desencadenaron dicho movimiento imprevisto completando las pericias accidentológicas correspondientes.

Ante la emergencia, en el sector del accidente de tránsito, trabajaron de forma coordinada efectivos pertenecientes a la División Tránsito de la Policía del Neuquén, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de los sistemas de salud y equipos locales de Protección Civil, quienes tuvieron a su cargo las complejas tareas de asistencia médica y el posterior ordenamiento del flujo vehicular.

El joven murió en un accidente tras chocar de frente contra un camión. Foto: Redes sociales

La despedida a Gonzalo Orellano, el joven chamamecero de 26 años que murió en un accidente de tránsito

Gonzalo Orellana era considerado un joven músico con una gran proyección dentro del ambiente chamamecero regional y formaba una parte muy activa del reconocido grupo de música popular. Tras enterarse del fatal desenlace del accidente en la ruta, la propia agrupación a la que pertenecía decidió volcarse a sus canales oficiales para dedicarle un sentido homenaje en las redes sociales: “Su música, su alegría y su cariño que compartió con todos nos dejará una huella imborrable”.

Por su parte, Ezequiel, el hermano del joven fallecido, también recurrió a las redes para recordarlo con palabras cargadas de una profunda emoción y desgarro familiar: “Te amo y te voy a amar toda la vida, hermano mío. Me dejás un vacío que no voy a poder llenar nunca. No hay palabras que expliquen este dolor”.

A las muestras de afecto y condolencias a la familia se sumó de inmediato el ambiente musical en general, con un mensaje especial emitido por parte de sus colegas del grupo La Fuerza: “Acompañamos a la familia Orellana en esta gran pérdida de nuestro colega y pedimos a Dios que le dé consuelo a sus corazones… la música está de luto hoy”.