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Rating del 15 al 21 de junio: Telefe lidera ampliamente la televisión de aire

Con la cobertura del Mundial del Fútbol y exitosos ciclos como “Gran Hermano”, se impuso durante la última semana, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital), con un promedio de 11.20 puntos.

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Telefe sostuvo durante la última semana su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 3,67. El tercer lugar fue para América con 2,30 y le siguieron Canal 9 (1,12) y TV Pública (0,21), según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

Rating del 15 al 21 de junio: Telefe lidera ampliamente la televisión de aire Foto: Canal 26

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.

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