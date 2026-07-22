Escala la polémica por Rosalía: qué respondió la ticketera a los fans que pidieron devolver las entradas de sus shows

La polémica por los recitales de Rosalía en Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En medio del fuerte rechazo que despertó el video en el que la cantante se ríe de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, varios fans intentaron cancelar sus entradas y solicitar el reintegro del dinero, pero explicaron que la empresa organizadora no accede a esos pedidos.
Quienes se comunicaron con el servicio de atención al cliente del estadio Arena recibieron una respuesta negativa ante las solicitudes de devolución, lo que provocó una nueva ola de críticas en redes sociales.
La respuesta de la ticketera
A través de capturas compartidas en X, varios usuarios difundieron el mensaje enviado por la ticketera donde se detalla la política de reembolsos vigente:
“Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo, no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción. En caso de no poder o no querer asistir al show, podés transferir tus códigos QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar”.
Crece el malestar entre los fans
La postura de la ticketera generó aún más malestar entre los fans, quienes sostienen que el derecho de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor podrían contemplar plazos vinculados a la fecha del espectáculo y no exclusivamente al momento en que se realizó la compra.
Ante la negativa de obtener un reintegro por los canales oficiales, muchos compradores evalúan como única alternativa revender o transferir sus entradas a terceros, a pocos días de las cuatro presentaciones programadas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto.
El video de Mía Khalifa que compartió Rosalía
La publicación que generó la controversia utiliza como banda sonora La Perla, uno de los temas incluidos en Lux, el último álbum de Rosalía. En el video, Mía Khalifa aparece despertándose al día siguiente de la final del Mundial. Luego sale al balcón de un edificio, con la ciudad de Nueva York de fondo, mientras canta parte de la letra de la canción.
“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar el clip, en una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la derrota de Argentina frente a España.
La parte de la canción que interpreta dice: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.
Según distintas interpretaciones, La Perla hace referencia a una relación sentimental conflictiva vivida por Rosalía. Sin embargo, la cantante nunca confirmó públicamente a quién está dedicada la canción.
Qué dice la canción La Perla, de Rosalía
Hola
Ladrón de paz
Campo de minas para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
Él es tan encantador
Estrella de la sinrazón
Un espejismo
Medalla olímpica de oro al más cabrón
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o
El rey de la 13-14
No sabe lo que es cotizar
Él es el centro del mundo
Y ya después ¿lo demás qué dará?
Por fin, vas a terapia
Vas al psicólogo y, también, psiquiatra
¿Pero de qué te sirve
Si siempre mientes más que hablas?
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede, vive en casa ajena
Red flag andante
Tremendo desastre
Dirá que no fue él
Que fue su doppelgänger
(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)
(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)
Nunca le prestes na’
No lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)
Es un idioma que nunca entenderá
Su masterpiece, su colección de bras
Si le pides ayuda, desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o