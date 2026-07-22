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Escala la polémica por Rosalía: qué respondió la ticketera a los fans que pidieron devolver las entradas de sus shows

A pocos días de sus 6 shows en Buenos Aires, Rosalía quedó envuelta en una polémica tras compartir un video de TikTok de Mía Khalifa en el que se hace referencia a los argentinos como “perlas”, en alusión a La Perla, una de las canciones de su último álbum, Lux.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Rosalía cancelada en Argentina.
Rosalía cancelada en Argentina. Foto: redes sociales.
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La polémica por los recitales de Rosalía en Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En medio del fuerte rechazo que despertó el video en el que la cantante se ríe de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, varios fans intentaron cancelar sus entradas y solicitar el reintegro del dinero, pero explicaron que la empresa organizadora no accede a esos pedidos.

Quienes se comunicaron con el servicio de atención al cliente del estadio Arena recibieron una respuesta negativa ante las solicitudes de devolución, lo que provocó una nueva ola de críticas en redes sociales.

La respuesta de la ticketera

A través de capturas compartidas en X, varios usuarios difundieron el mensaje enviado por la ticketera donde se detalla la política de reembolsos vigente:

“Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo, no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción. En caso de no poder o no querer asistir al show, podés transferir tus códigos QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar”.

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¿Cuál es el verdadero nombre de Rosalía?

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Boicot a los shows de Rosalia en Buenos Aires Foto: Captura

Crece el malestar entre los fans

La postura de la ticketera generó aún más malestar entre los fans, quienes sostienen que el derecho de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor podrían contemplar plazos vinculados a la fecha del espectáculo y no exclusivamente al momento en que se realizó la compra.

Ante la negativa de obtener un reintegro por los canales oficiales, muchos compradores evalúan como única alternativa revender o transferir sus entradas a terceros, a pocos días de las cuatro presentaciones programadas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

TikTok de Rosalía.
Rosalía borró el polémico video celebrando la victoria de España contra Argentina. Foto: Captura

El video de Mía Khalifa que compartió Rosalía

La publicación que generó la controversia utiliza como banda sonora La Perla, uno de los temas incluidos en Lux, el último álbum de Rosalía. En el video, Mía Khalifa aparece despertándose al día siguiente de la final del Mundial. Luego sale al balcón de un edificio, con la ciudad de Nueva York de fondo, mientras canta parte de la letra de la canción.

“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar el clip, en una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la derrota de Argentina frente a España.

Mía Khalifa con el video y la música de "La Perla" de Rosalía. Video: X/@makearggayagain

La parte de la canción que interpreta dice: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

Según distintas interpretaciones, La Perla hace referencia a una relación sentimental conflictiva vivida por Rosalía. Sin embargo, la cantante nunca confirmó públicamente a quién está dedicada la canción.

Qué dice la canción La Perla, de Rosalía

Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué dará?

Por fin, vas a terapia

Vas al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve

Si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na’

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o

RosalíaMundial 2026Show
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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