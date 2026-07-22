Violencia en la Copa Sudamericana: atacaron a tiros los micros de Tigre tras salir del estadio en Uruguay

Balearon micros con hinchas de Tigre tras la victoria en Uruguay. Foto: redes sociales.

Los micros que trasladaban a los hinchas de Tigre luego de la victoria por 3-0 frente a Nacional de Uruguay, en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, fueron atacados a balazos cuando se iban del estadio Gran Parque Central, en Montevideo.

El hecho se produjo mientras la caravana de ómnibus se dirigía hacia Colonia para emprender el regreso a la Argentina. A la altura de Ruta 1 y Camino Cibils, dos hombres que circulaban en moto interceptaron el recorrido y efectuaron varios disparos contra al menos dos de los micros.

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Uno de los micros recibió cerca de 10 balazos

El primer micro de la caravana fue el más afectado y recibió cerca de diez impactos de bala, según los primeros testimonios y la información difundida por la Policía uruguaya. Los proyectiles atravesaron los vidrios laterales y provocaron momentos de desesperación entre los hinchas de Tigre.

Personas que estaban a bordo de los micros denunciaron que la custodia policial dejó de acompañar a la caravana poco después de salir del estadio, lo que, según sostuvieron, los dejó expuestos a los balazos. “Los liberaron al salir del estadio y quedaron a merced”, expresaron algunos de los simpatizantes.

Los jugadores de Tigre le dedicaron una bandera a la Selección argentina tras la final del Mundial. Foto: NA.

Como consecuencia de la agresión, al menos una persona resultó herida de bala y fue trasladada al Hospital del Cerro, donde permanece internada fuera de peligro. Además, otros pasajeros recibieron atención médica por cortes y lesiones ocasionadas por la rotura de los cristales.

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Los agresores escaparon y son intensamente buscados

Tras el ataque, los agresores escaparon y son intensamente buscados por la Policía de Uruguay. Los investigadores sospechan que podrían tratarse de integrantes de la barra brava de Nacional, quienes habrían aguardado el paso de los micros luego de la derrota de su equipo.

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#Tigre🐯 Gente que iba en el Micro 3, el que iba adelante de todo y que fue baleado, me manda estas fotos. De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7, el otro baleado, que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y están en viaje. pic.twitter.com/HRvZBJP1V2 — Luciano García (@garcialuciano27) July 22, 2026

El episodio ocurrió pocos minutos después de la contundente victoria de Tigre por 3-0 en Montevideo, un resultado que lo deja bien posicionado de cara al encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en Victoria.

Las imágenes registradas dentro de uno de los micros con vidrios destruidos, impactos de bala y manchas de sangre comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y generaron una fuerte conmoción por la violencia del ataque.