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Cómo es y cuánto cuesta comer en “Boedo”, el restaurante de parrilla argentina del “Papu” Gómez en Italia

El exfutbolista de la Selección Argentina y su esposa, Linda Raff, abrieron un restaurante en Bérgamo que apuesta por la parrilla y los platos más tradicionales de la gastronomía argentina. Estos son los precios de la carta.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Papu Gómez y Linda Raff.
Papu Gómez y Linda Raff. Foto: Instagram / lindaraff.
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Alejandro “Papu” Gómez no solo llevó su carrera futbolística a Europa, sino que también decidió apostar por un emprendimiento gastronómico junto a su esposa, Linda Raff. En la ciudad italiana de Bérgamo, ambos inauguraron “Boedo”, un restaurante que busca trasladar la esencia de la parrilla argentina al corazón de Lombardía, con una carta que incluye desde empanadas y provoleta hasta cortes clásicos y postres tradicionales.

Con una propuesta inspirada en los sabores típicos del país, el local recibe tanto a argentinos que viven o visitan Italia como a italianos interesados en descubrir la cocina nacional.

Papu Gómez y Linda Raff. Foto: Instagram / lindaraff.

Cuánto cuesta una cena para dos personas en el restaurante del “Papu” Gómez

El costo de una cena para dos personas puede variar según la elección de platos, aunque el menú ofrece alternativas para distintos presupuestos.

Una opción clásica podría incluir dos entradas de empanadas (11 euros cada una), una parrillada “El Papu” para compartir (55 euros) y dos postres tradicionales (9 euros cada uno). En ese caso, el total asciende a 95 euros, sin contar bebidas.

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Boedo Restaurante, en Bérgamo. Foto: Instagram / boedo_restaurante.

Quienes prefieran una experiencia más económica pueden optar por una provoleta para compartir (12 euros), dos cortes individuales como bife de chorizo u ojo de bife (23 euros cada uno) y dos postres (9 euros cada uno), lo que representa un gasto aproximado de 76 euros.

Para quienes buscan una propuesta más exclusiva, el menú también incluye cortes premium como la entraña, que cuesta 46 euros, o el asado de tira por 36 euros.

Dónde queda “Boedo”, el restaurante argentino de Alejandro “Papu” Gómez y Linda Raff

Boedo abrió sus puertas en 2021 en la ciudad de Bérgamo, al norte de Italia, donde el futbolista vivió durante varios años mientras jugaba en el Atalanta.

Boedo Restaurante, en Bérgamo. Foto: Instagram / boedo_restaurante.

El proyecto nació de un sueño compartido entre Gómez y su esposa, la arquitecta Linda Raff, quien estuvo a cargo del diseño y desarrollo del espacio. El objetivo fue recrear un ambiente con fuerte identidad argentina, tanto en la decoración como en la propuesta gastronómica.

“Siempre tuve el sueño con mi mujer de poner una parrilla argentina en Bérgamo. Ella es arquitecta y ya teníamos todo, el proyecto, la gente”, recordó el exintegrante de la Selección argentina durante una entrevista con ESPN.

Boedo Restaurante, en Bérgamo. Foto: Instagram / boedo_restaurante.

La propuesta gastronómica de “Boedo”: parrilla y sabores típicos argentinos en Bérgamo

La carta de Boedo reúne algunos de los platos más representativos de la cocina argentina. Entre las entradas figuran la provoleta y el clásico combo de chorizo con morcilla, ambos por 12 euros, además de las mollejas por 13 euros.

Las empanadas, disponibles de carne, jamón y queso, pollo, humita o verdura, se sirven en porciones de dos unidades por 11 euros.

En el apartado de carnes sobresalen algunos de los cortes más tradicionales de la parrilla argentina:

  • Vacío: 34 euros.
  • Lomo: 29 euros.
  • Bife de chorizo: 23 euros.
  • Ojo de bife: 23 euros.
  • Asado de tira: 36 euros.
  • Entraña: 46 euros.
  • Parrillada “El Papu”: 55 euros.
Boedo Restaurante, en Bérgamo. Foto: Instagram / boedo_restaurante.

Para cerrar la experiencia, el restaurante ofrece postres típicos como el Don Pedro, los panqueques con dulce de leche, el flan casero, el volcán de dulce de leche, la copa helada y la torta Marroc, todos por 9 euros. También hay opciones como cheesecake de malbec o frutas frescas, disponibles por 10 euros.

Con este emprendimiento, Alejandro “Papu” Gómez y Linda Raff se sumaron a la tendencia de varios deportistas argentinos que invierten en proyectos gastronómicos en Europa, llevando los sabores y las tradiciones del país a nuevos públicos.

TurismoRestauranteAlejandro Papu Gómez
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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