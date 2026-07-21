Samuel Jackson acusó a Argentina de racismo y varios famosos salieron a repudiarlo: los contundentes mensajes

Samuel L. Jackson, actor estadounidense. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El actor estadounidense Samuel L. Jackson quedó en el centro de la polémica al pedirle a la comunidad negra que no apoyara a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España. Tras la viralización de su publicación en redes sociales, varios famosos salieron al cruce y una de ellas fue la actriz Bárbara Lombardo.

Jackson publicó una historia en su cuenta de Instagram en la previa el partido decisivo por la Copa del Mundo y tomó repercusión rápidamente por el fuerte mensaje que contenía. La imagen mostraba al reconocido intérprete vistiendo la camiseta argentina con un gesto serio, acompañada por un texto.

“Querida comunidad negra: Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para que gane la Copa del Mundo de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas, si no el más racista del mundo”, disparó el intérprete de 77 años.

La polémica historia que compartió el actor estadounidense Samuel Jackson en contra de la Selección Argentina. Foto: Instagram @samuelljackson

Y añadió: “Si eres una persona negra apoyando a Argentina, así es como te ves para mí. Los escuchamos fuerte y claro”. El texto estaba acompañado por la imagen del de Stephen, que el propio actor interpreta en Django Unchained. Se trata de un esclavo doméstico que colabora con sus opresores.

Los famosos que repudiaron la publicación de Samuel Jackson contra Argentina

Una de las primeras en responderle a Jackson fue la actriz Bárbara Lombardo, quien en la sección de comentarios de una publicación reciente del actor (una foto suya en la cancha durante el Mundial) dejó un extenso texto en inglés y con tono firme.

“Mr. Jackson, no sé qué experiencias lo llevaron a creer que Argentina es ‘uno de los países más racistas del mundo’, pero lamento, sinceramente, si alguien de mi país alguna vez lo hizo sentir discriminado”, escribió Lombardo, intérprete que trabajó en Envidiosa y El puntero.

“Imagino que nunca visitó Argentina, porque si lo hubiera hecho, creo que habría conocido gente cálida, amable y acogedora. Estamos lejos de ser perfectos y, como toda nación, tenemos problemas que enfrentar, pero es injusto definir a todo un país por las acciones de unos pocos. Espero que algún día tenga la oportunidad de conocer la Argentina real antes de emitir un juicio tan amplio sobre su gente”, añadió.

La respuesta de Bárbara Lombardo a Samuel Jackson. Foto: Captura

Carli Jiménez, hijo de La Mona Jiménez, escribió también: “Deberías pedirle disculpas al pueblo argentino”. Por su parte, el cantante argentino Axel comentó: “Estás perdiendo la cabeza”.

En tanto, el DJ Christopher Erre apuntó: “Ustedes no tienen idea de nuestro país, yo he viajado más de 10 veces a Estados Unidos, y el nivel de racismo en su país es increíble, aquí en Argentina todos somos iguales, un país que refugio a miles de personas de Europa como si fueran argentinos”.

Flor Freijo, escritora y comunicadora, criticó a Jackson en X comparando su acusación contra Argentina con la historia de segregación racial de Estados Unidos y otros temas actuales de ese país.