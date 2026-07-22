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Mia Khalifa apostó por España en la final del Mundial y ganó una suma millonaria: “Confié y gané”

La influencer asistió a la final en el estadio MetLife, apostó por la derrota de Argentina y compartió en redes sociales el boleto ganador junto con los mensajes que publicó en contra de la Selección Argentina.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La creadora de contenido siguió el encuentro con la camiseta de Lamine Yamal desde el estadio MetLife.
La creadora de contenido siguió el encuentro con la camiseta de Lamine Yamal desde el estadio MetLife. Foto: Instagram / miakhalifa.
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La final del Mundial 2026 no solo dejó a España como campeona del mundo. También convirtió a Mia Khalifa en una de las protagonistas fuera de la cancha, luego de revelar que apostó un millón de dólares por la victoria del conjunto europeo sobre la Selección Argentina y obtuvo una importante ganancia tras el 1-0 conseguido en el tiempo suplementario.

La influencer compartió el boleto ganador en sus redes sociales y mostró cómo vivió el encuentro desde el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde siguió de cerca la consagración española.

Mia Khalifa mostró en Instagram el boleto de la apuesta con la que ganó alrededor de 650.000 dólares. Foto: Instagram / miakhalifa.

Cuánto dinero ganó Mia Khalifa tras apostar por España

Mia Khalifa, cuyo nombre real es Sarah Joe Chamoun, realizó una apuesta de 1.000.000 de dólares a favor de España con una cuota de 1,65.

Tras el triunfo del equipo europeo sobre Argentina, la apuesta resultó ganadora y la influencer cobró 1,65 millones de dólares, lo que representa una ganancia aproximada de 650.000 dólares, descontando el capital inicial invertido.

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A través de sus historias de Instagram, publicó una imagen del boleto ganador y celebró el resultado con un mensaje dirigido a sus seguidores. “Lo creí y gané a lo grande. Estoy muy orgullosa de mi país natal, España (aunque no tengo ni una gota de sangre española)”, escribió.

La influencer respaldó a España durante todo el Mundial 2026 y asistió a la final disputada en Nueva Jersey. Foto: Instagram / miakhalifa.

Más tarde también reflexionó sobre las apuestas deportivas y agregó: “Toda apuesta deportiva al final del día es confiar y escuchar a la intuición divina”.

Por qué Mia Khalifa apoyó a España en la final del Mundial 2026

Durante todo el Mundial, Mia Khalifa dejó en claro cuál era su postura respecto de la Selección Argentina. La influencer asistió a varios partidos del torneo y para la final eligió vestir la camiseta de Lamine Yamal, una de las figuras del seleccionado español.

En sus redes sociales explicó que su respaldo a España respondía a una preferencia personal y que incluso habría alentado a cualquier rival del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La apuesta fue de un millón de dólares y se realizó con una cuota de 1,65 a favor del seleccionado español. Foto: Instagram / miakhalifa.

“Estoy apoyando a España y en contra de Argentina únicamente por el amor al juego de odiar”, afirmó en una de sus publicaciones.

Días antes del encuentro decisivo también había anticipado esa postura con otro mensaje que rápidamente se viralizó. “Solo sepan que estaba preparada para ir en contra de Argentina hoy, sin importar qué”.

La presencia de Mia Khalifa en el Mundial 2026

La ex actriz de cine para adultos siguió de cerca el campeonato y estuvo presente en distintos encuentros disputados en Estados Unidos, entre ellos el partido inaugural entre el seleccionado local y Paraguay.

Mia Khalifa había asegurado que apoyaría a cualquier rival de la Selección Argentina. Foto: Instagram / miakhalifa.

Su participación en el Mundial trascendió las tribunas gracias a la actividad que mantuvo en sus redes sociales, donde compartió imágenes desde el estadio MetLife y distintos comentarios sobre el desarrollo del torneo.

Después de la final, incluso agradeció haber tenido la posibilidad de presenciar el encuentro y, según sus propias palabras, “odiar a Messi en persona”, una frase que también generó una fuerte repercusión entre los usuarios.

Además del resultado de la final, Khalifa publicó contenidos relacionados con Lamine Yamal y llegó a compartir referencias de numerología vinculadas con el joven futbolista español para explicar por qué confiaba en la consagración de España.

La polémica con Rosalía y el reposteo a Mia Khalifa

El martes, la cantante española Rosalía sufrió una “cancelación” de los fans argentinos después de repostear un video de Khalifa en el que celebra el triunfo español en el Mundial, y trata a los argentinos de “perlas”, en referencia a la canción de Lux.

El video de Mia Khalifa que reposteó Rosalía y luego borró.

Tras el escándalo, Rosalía borró el posteo y luego pidió disculpas a los argentinos, en vista a los shows que dará en el Movistar Arena a comienzos de agosto.

Mia KhalifaMundial 2026Apuestas
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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