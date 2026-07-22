En medio del escándalo con Rosalía y la campaña Anti-Argentina, Lali respondió con una frase viral de Moria Casán

Lali usó el humor de Moria Casán para defender a la Argentina Foto: Captura

El cierre del Mundial 2026 trajo polémicas luego del triunfo de España sobre Argentina, luego de que se generara una campaña de odio contra nuestro país en las redes sociales y, quien se sumó a defender la nación, fue Lali Espósito, quien fiel a su estilo, respondió con una indirecta a Rosalía y otros famosos que se sumaron a la ola de hate.

Sin necesidad de un extenso descargo, la cantante eligió la ironía de Moria Casán para expresar su pensamiento. Y como era de esperare, el posteo se volvió viral en las redes sociales. En pocas horas acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones de sus seguidores, que destacaron la forma en la que decidió responder al debate.

El video viral de Lali defendiendo a la Argentina. Fuente: Tiktok

Qué dice el video de Lali que se hizo viral tras la fuerte campaña Anti-Argentina

A través de su cuenta de TikTok, Lali compartió un breve video en el que sincroniza un reconocido audio de Moria Casán, una frase que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico de la televisión argentina.

En la grabación se escucha decir a la diva: “Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo”. Aunque la cantante no mencionó nombres ni hizo referencias explícitas, para miles de usuarios el mensaje estuvo dirigido a quienes cuestionaron a Argentina tras la final del Mundial.

Lali usó el humor de Moria Casán para defender a la Argentina Foto: Captura

El video estuvo acompañado únicamente por la palabra “Argentina”, la bandera nacional y dos corazones blancos, un gesto que fue interpretado como una muestra de apoyo al país en medio de la fuerte discusión que se instaló en las redes sociales.

Rosalía se disculpó con sus fanáticos argentinos: “Mala mía”

Rosalía salió a responder la fuerte polémica que se generó en las redes sociales tras compartir un video de Mía Khalifa en el que se refería a los argentinos como “perlas”. Luego de recibir una ola de críticas de parte de sus seguidores argentinos, la cantante española publicó un mensaje en Instagram para pedir disculpas.

“Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la cantante.

El pedido de disculpas de Rosalía. Foto: Instagram.

La artista, que se presentará en Buenos Aires con una serie de shows en los próximos días, escribió un breve pero contundente mensaje dirigido a sus fans. El posteo es una forma de intentar disculparse y recomponer la relación con el público argentino, que había manifestado su enojo en las redes y cuestionado a la cantante por compartir el contenido en medio del clima de tensión generado tras la final del Mundial 2026.