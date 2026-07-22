Messi y... qué otro argentino fue elegido por la FIFA para integrar el 11 ideal del Mundial 2026

Messi, Haaland y Mbappé entre los 11 ideales de la FIFA. Foto: REUTERS

La FIFA dio a conocer el 11 ideal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, una formación confeccionada a partir de la votación de los fanáticos a través de la plataforma oficial del organismo.

La selección refleja el dominio de España, reciente campeón del mundo, aunque también reconoce el enorme torneo realizado por Argentina, Francia, Inglaterra, Noruega y la revelación Cabo Verde.

Publicidad

El 11 ideal que eligió la FIFA de este Mundial 2026

El equipo quedó conformado por Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella; Jude Bellingham, Rodri, Michael Olise; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. España y Francia fueron los países con mayor representación, con tres futbolistas cada uno, seguidos de Argentina, que aportó dos jugadores.

Lisandro Martínez entre los 11 ideales de la FIFA. Foto: FIFA.

Messi lidera la presencia argentina

A pesar de caer en la final, Lionel Messi fue incluido entre los delanteros del 11 ideal gracias a una actuación sobresaliente durante toda la Copa del Mundo. A sus 39 años volvió a ser determinante para llevar a la Selección Argentina hasta el partido decisivo y cerró otro torneo memorable con goles, asistencias y actuaciones decisivas.

Messi entre los 11 ideales de la FIFA. Foto: FIFA.

Junto al capitán argentino aparece Lisandro Martínez, uno de los defensores más sólidos del certamen. Su rendimiento en la última línea fue clave para que el conjunto de Lionel Scaloni alcanzara una nueva final mundialista.

Publicidad

La gran sorpresa fue el arquero Vozinha

La elección que más llamó la atención fue la del arquero Vozinha, histórico guardameta de Cabo Verde. El experimentado futbolista se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial gracias a sus destacadas actuaciones y fue el más votado por encima de nombres de mayor trayectoria internacional.

Vozinha, la gran sorpresa que se metió en el 11 ideal de la FIFA. Foto: REUTERS

La elección también dejó algunas ausencias llamativas, como las de Harry Kane, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, quienes habían sido señalados entre los jugadores más destacados del torneo. Sin embargo, la votación terminó definiendo un equipo que reúne a varias de las máximas figuras que brillaron en el Mundial 2026 y que quedará como una de las postales de una Copa del Mundo histórica.