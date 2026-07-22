Tras ser cancelada por celebrar el triunfo de España, Rosalía se disculpó con sus fanáticos argentinos: “Mala mía”

Rosalía se disculpó con sus fanáticos argentinos. Foto: Instagram @rosalia.vt

Rosalía salió a responder la fuerte polémica que se generó en las redes sociales tras compartir un video de Mía Khalifa en el que se refería a los argentinos como “perlas”. Luego de recibir una ola de críticas de parte de sus seguidores argentinos, la cantante española publicó un mensaje en Instagram para pedir disculpas.

“Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la cantante.

El pedido de disculpas de Rosalía. Foto: Instagram.

La artista, que se presentará en Buenos Aires con una serie de shows en los próximos días, escribió un breve pero contundente mensaje dirigido a sus fans. El posteo es una forma de intentar disculparse y recomponer la relación con el público argentino, que había manifestado su enojo en las redes y cuestionado a la cantante por compartir el contenido en medio del clima de tensión generado tras la final del Mundial 2026.

Cuál es el video polémico de Mía Khalifa que compartió Rosalía

La publicación que generó la controversia utiliza como banda sonora La Perla, uno de los temas incluidos en Lux, el último álbum de Rosalía. En el video, Mía Khalifa aparece despertándose al día siguiente de la final del Mundial. Luego sale al balcón de un edificio, con la ciudad de Nueva York de fondo, mientras canta parte de la letra de la canción.

“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar el clip, en una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la derrota de Argentina frente a España.

Mía Khalifa con el video y la música de "La Perla" de Rosalía. Video: X/@makearggayagain

La parte de la canción que interpreta dice: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

Según distintas interpretaciones, La Perla hace referencia a una relación sentimental conflictiva vivida por Rosalía. Sin embargo, la cantante nunca confirmó públicamente a quién está dedicada la canción.

Qué dice la canción La Perla, de Rosalía

Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué dará?

Por fin, vas a terapia

Vas al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve

Si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na’

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o