Por $700: así es el tren turístico que recorre montañas, ríos y pueblos de ensueño en Córdoba

El Tren de las Sierras recorre el Valle de Punilla y conecta Córdoba con Capilla del Monte. Foto: Weekend | Mejorada con IA para Canal26.com.

Recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos de Córdoba por menos de lo que cuesta un café es posible gracias al Tren de las Sierras, uno de los servicios ferroviarios turísticos más económicos del país. Con tarifas desde $700, este histórico ramal atraviesa el Valle de Punilla y permite disfrutar de montañas, ríos y pueblos serranos sin necesidad de viajar en auto.

Además de ser un medio de transporte utilizado a diario por los habitantes de la región, el tren se consolidó como una de las opciones favoritas de los turistas que buscan conocer la provincia con un presupuesto reducido.

El boleto más económico cuesta $700 y el recorrido completo tiene un valor de $7.000. Foto: NA - Trenes Argentinos

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren de las Sierras?

El Tren de las Sierras ofrece distintas tarifas según el destino elegido. Desde junio de 2026, el pasaje más económico cuesta $700, mientras que el recorrido completo entre la ciudad de Córdoba y Capilla del Monte tiene un valor de $7.000.

Estos son algunos de los precios vigentes:

Córdoba - La Calera: $1.400 .

Córdoba - Casa Bamba: $2.100 .

Córdoba - Cosquín: $4.200 .

Córdoba - Valle Hermoso: $4.900 .

Córdoba - Capilla del Monte: $7.000.

Precios actualizados del Tren de las Sierras, en Córdoba. Foto: Trendelassierras.com.ar.

Gracias a estos valores, el servicio se posiciona entre las alternativas turísticas más accesibles para recorrer las sierras cordobesas, especialmente en vacaciones de invierno.

¿Qué recorrido hace el Tren de las Sierras?

El ramal conecta la ciudad de Córdoba con Capilla del Monte, atravesando gran parte del Valle de Punilla, una de las regiones más visitadas de la provincia.

Durante el viaje, el tren pasa por numerosas localidades serranas, entre ellas:

La Calera.

Casa Bamba.

Bialet Massé.

Cosquín.

Valle Hermoso.

La Falda.

Huerta Grande.

La Cumbre.

San Esteban.

Capilla del Monte.

Uno de los tramos más fotografiados es el que atraviesa Casa Bamba, donde las vías acompañan el recorrido del río Suquía antes de internarse entre las sierras, ofreciendo vistas panorámicas que convierten al viaje en una experiencia turística por sí misma.

Durante el viaje se atraviesan localidades como Cosquín, La Falda, La Cumbre y Valle Hermoso. Foto: Argentina.gob.ar.

La historia del Tren de las Sierras

El Tren de las Sierras comenzó a funcionar en 1889. En sus primeros años fue utilizado principalmente para el transporte de minerales y otras cargas, aunque con el paso del tiempo se transformó en un servicio destinado al traslado de pasajeros.

Hoy combina ambas funciones: es un medio de transporte esencial para quienes viven en las localidades del Valle de Punilla y, al mismo tiempo, uno de los principales atractivos turísticos ferroviarios de Córdoba.

Estación Alta Córdoba. El histórico ramal fue inaugurado en 1889 y originalmente se utilizaba para transportar cargas. Foto: Facebook / Andén 0.

¿Cuántas estaciones tiene el Tren de las Sierras?

El servicio opera todos los días y conecta 23 estaciones entre la ciudad de Córdoba y Capilla del Monte.

Además de realizar el recorrido completo, los pasajeros pueden descender en cualquiera de las paradas intermedias para recorrer los distintos pueblos serranos y continuar el viaje en una frecuencia posterior.

Horarios 2026

Primer tren de todos los días

De Córdoba a Capilla del Monte: 7:00 h.

De Capilla del Monte a Alta Córdoba: 7:45 h.

Por sus tarifas accesibles, la frecuencia diaria y los paisajes que ofrece a lo largo del recorrido, el Tren de las Sierras continúa siendo una de las mejores opciones para descubrir Córdoba de una manera diferente y económica.