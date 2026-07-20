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España es la nueva número 1 del ranking FIFA tras el Mundial 2026: en qué puesto quedó Argentina

España quedó primera en el ranking FIFA después de ganar el Mundial 2026. Argentina bajó y México sorprendió al meterse en el top 10.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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España campeón del Mundial 2026.
España campeón del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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El cierre del Mundial 2026 dejó una consecuencia inmediata más allá de la consagración deportiva: España pasó a liderar el ranking FIFA masculino y desplazó a la Selección argentina, que cayó al segundo lugar después de la final. La actualización fue publicada este lunes 20 de julio, luego de que el equipo europeo venciera a la Albiceleste por 1-0 en tiempo suplementario en la definición del torneo.

Con este movimiento, La Roja quedó como la selección mejor posicionada del mundo, respaldada por una campaña mundialista que terminó con la obtención de su segunda Copa del Mundo. Argentina, pese a haber alcanzado otra final y sostenerse entre las potencias, perdió el liderazgo que había recuperado durante el certamen.

Cuántos puntos tiene España y cómo quedó Argentina

La nueva clasificación dejó a España en lo más alto con 1995.88 puntos, una cifra que le permitió superar a Argentina, que quedó segunda con 1970.37 unidades. La diferencia entre ambas selecciones no es amplia, pero sí suficiente para modificar la cima del escalafón internacional.

Futbolistas españoles festejan el Mundial en Madrid.
La Selección española festejó el título del Mundial 2026 en Madrid. Foto: REUTERS

El podio lo completa Francia, que se mantiene en el tercer lugar con 1948.97 puntos, mientras que Inglaterra aparece cuarta con 1922.83 unidades. De esta manera, las principales potencias europeas consolidaron su presencia en la parte alta del ranking, aunque Argentina sigue siendo la mejor selección sudamericana ubicada en la tabla.

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Para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, el descenso no implica una caída deportiva brusca. La Selección se mantiene entre los dos mejores seleccionados del planeta y continúa en una posición de privilegio de cara a los próximos compromisos internacionales. Sin embargo, el impacto simbólico es fuerte: Argentina ya no aparece como la número uno del mundo tras haber llegado a la final del Mundial.

El top 10 del ranking FIFA tras el Mundial 2026

La actualización no solo modificó el primer lugar. También hubo cambios importantes entre los diez mejores seleccionados del planeta. Brasil subió al quinto puesto con 1804.92 puntos y superó por muy poco a Marruecos, que quedó sexto con 1803.99 unidades. El seleccionado africano volvió a confirmar su crecimiento internacional y alcanzó una ubicación histórica.

Portugal, en cambio, perdió terreno y cayó al séptimo lugar con 1787.85 puntos. Más atrás aparecen Bélgica, octava con 1778.36, y Países Bajos, novena con 1775.54. Uno de los movimientos más llamativos fue el de México, que trepó cuatro posiciones y se metió décimo con 1754.30 puntos.

Así quedó el top 10:

  1. España: 1995.88 puntos
  2. Argentina: 1970.37 puntos
  3. Francia: 1948.97 puntos
  4. Inglaterra: 1922.83 puntos
  5. Brasil: 1804.92 puntos
  6. Marruecos: 1803.99 puntos
  7. Portugal: 1787.85 puntos
  8. Bélgica: 1778.36 puntos
  9. Países Bajos: 1775.54 puntos
  10. México: 1754.30 puntos

Por qué España superó a la Selección argentina

El ranking FIFA se modifica según los resultados, la importancia de los partidos, el nivel del rival y el contexto de cada encuentro. En este caso, la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 tuvo un peso decisivo. Al tratarse del partido más importante del calendario internacional, el triunfo le dio a La Roja el impulso necesario para saltar al primer puesto.

El equipo español no solo ganó la final, sino que completó un torneo de altísimo nivel. Según FIFA, España terminó primera en la clasificación final del Mundial después de derrotar a Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey y cerrar una campaña dominante.

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 ante España.
La tristeza de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. Foto: REUTERS

Argentina, por su parte, sufrió el golpe de perder la definición, pero su recorrido hasta el partido decisivo le permitió sostenerse como escolta. La Albiceleste quedó segunda tanto en el Mundial como en el ranking, por delante de potencias como Francia, Inglaterra y Brasil.

México dio el gran golpe y se metió entre los mejores

Además del ascenso de España, otra de las noticias fuertes fue el ingreso de México al top 10. El seleccionado mexicano escaló cuatro posiciones y alcanzó el décimo puesto, un salto que refleja su buen rendimiento durante el Mundial 2026.

El avance tiene un valor especial porque confirma el crecimiento de México dentro de la elite internacional. En una tabla dominada por campeones mundiales y selecciones europeas de enorme jerarquía, el ingreso del Tri entre los diez mejores aparece como uno de los datos más destacados de la actualización.

Mundial 2026Selección EspañaRankingSelección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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