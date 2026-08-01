Cómo es por dentro la llamativa mansión de Moria Casán en Parque Leloir: arte, naturaleza y un estilo imposible de copiar

Casa de Moria Casán Foto: Caras

Moria Casán no solo construyó una carrera marcada por frases inolvidables, personalidad arrolladora y presencia escénica. También llevó ese sello propio a su casa, una propiedad ubicada en Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, donde la actriz y conductora armó un refugio que combina arte, naturaleza, diseño e identidad personal. Según la información publicada, la vivienda cuenta con cerca de 300 metros cuadrados cubiertos y se integra con un entorno verde de alrededor de 700 metros cuadrados, por lo que el terreno supera los 1.000 metros cuadrados entre casa y jardín.

Lejos de apostar por una decoración minimalista o impersonal, la diva eligió una estética cargada de elementos visuales, colores, objetos con historia y rincones pensados para transmitir energía. Su mansión no responde a una sola tendencia decorativa: es una mezcla de estilos, texturas y símbolos que reflejan el universo de una de las figuras más reconocibles del espectáculo argentino.

Una casa en Parque Leloir pensada como refugio privado

La elección de Parque Leloir no parece casual. La zona es conocida por sus calles tranquilas, sus grandes arboledas y una atmósfera residencial que permite vivir con mayor privacidad sin alejarse por completo de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, la propiedad de Moria funciona como una especie de oasis personal, donde el verde cumple un rol central.

Casa de Moria Casán Foto: Caras

La casa está distribuida en dos plantas y se destaca por la amplitud de sus ambientes, la entrada de luz natural y una conexión constante con el exterior. Los ventanales, las visuales hacia el jardín y los espacios abiertos generan una sensación de continuidad entre la vivienda y la naturaleza.

Desde afuera, la propiedad mantiene un perfil más reservado, pero puertas adentro aparece el verdadero sello de la dueña de casa: una decoración audaz, personalísima y cargada de teatralidad.

El living, el corazón artístico de la mansión de Moria Casán

Uno de los sectores más llamativos de la casa es el living, pensado casi como una escenografía. Allí, Moria reunió cuadros, esculturas, piezas decorativas, figuras de animales, objetos coloridos y detalles que convierten al ambiente en una galería íntima.

La iluminación también cumple un papel clave: distintos puntos de luz ayudan a destacar obras, texturas y rincones específicos. El resultado es un espacio que no busca pasar desapercibido, sino generar impacto visual. En vez de seguir una composición simétrica o sobria, el living parece contar una historia a través de cada objeto.

Casa de Moria Casán Foto: Caras

Entre los detalles más particulares aparecen elementos de animal print, muebles de distintos estilos y piezas ubicadas de manera poco convencional. Incluso se mencionan figuras exhibidas en zonas altas, lo que refuerza el carácter lúdico y teatral del ambiente.

Una decoración excéntrica que refleja su personalidad

La casa de Moria Casán no intenta parecerse a ninguna otra. Esa es, justamente, una de sus mayores particularidades. La decoración mezcla recuerdos, objetos elegidos por afinidad personal y piezas que tienen valor por su impacto estético más que por responder a una moda concreta.

En varios sectores se percibe una búsqueda clara: hacer de la vivienda un espacio vivo, cambiante y expresivo. Colores intensos, esculturas, estampados, figuras decorativas y símbolos personales conviven en una puesta en escena que parece llevar al hogar la energía de un camarín, un teatro y una galería de arte al mismo tiempo.

Casa de Moria Casán Foto: Caras

También se mencionan numerosos duendes dentro de la colección decorativa de la actriz, un detalle que suma un tono místico y singular a la propiedad.

El jardín y la piscina: el otro gran atractivo de la propiedad

Además de sus interiores, la mansión se destaca por su área exterior. El jardín ocupa una parte importante del terreno y está rodeado de vegetación, senderos, plantas ornamentales y sectores pensados para descansar al aire libre.

La piscina exterior aparece como uno de los espacios más atractivos de la casa. Según la información disponible, estaría acompañada por palmeras, vegetación y una caída de agua, lo que potencia la sensación de retiro privado.

Ese vínculo entre interior y exterior es uno de los puntos más fuertes de la vivienda: la casa no se limita a sus ambientes cubiertos, sino que se expande hacia el jardín y convierte cada sector verde en parte de la experiencia cotidiana.