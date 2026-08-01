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Luck Ra rompió el silencio tras separarse de La Joaqui y aclaró el rumor que más lo lastimó

El cantante habló tras la ruptura con La Joaqui, explicó por qué decidió terminar la relación y desmintió las versiones que circularon en redes.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Luck Ra y La Joaqui
Luck Ra y La Joaqui Foto: redes
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La separación de Luck Ra y La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que el cantante decidiera hablar sobre el final del vínculo. En medio de versiones cruzadas, comentarios en redes sociales y especulaciones sobre terceros, el artista aclaró cuál fue el verdadero motivo que lo llevó a dar por terminada la relación. La información surgió luego de una charla que mantuvo con Ángel de Brito, quien contó detalles en LAM sobre los mensajes que intercambió con el músico.

Luck Ra explicó por qué terminó su relación con La Joaqui

Después de varios días de rumores, Luck Ra decidió romper el silencio y dar su versión sobre el final del noviazgo con La Joaqui. Según relató Ángel de Brito en el ciclo de América, el cantante le confirmó que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación porque sentía que el vínculo ya no avanzaba de la misma manera.

Lejos de hablar de una pelea puntual o de un conflicto escandaloso, el artista habría explicado que prefirió frenar la historia antes de que el desgaste terminara lastimando más a los dos. En ese sentido, su postura fue clara: la relación todavía conservaba cariño, pero ya no tenía la misma intensidad emocional que al comienzo.

La pareja se habría separado
La Joaqui y Luck Ra Foto: Redes sociales / Instagram

La frase que más resonó fue contundente: ya no estaba el amor de antes. Con esa explicación, Luck Ra intentó ordenar el relato público de una separación que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, programas de espectáculos y entre los fanáticos de ambos artistas.

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El rumor que más molestó a Luck Ra

Uno de los puntos que más incomodó al cantante fue la versión que indicaba que la ruptura habría estado relacionada con las hijas de La Joaqui. Según se reveló en LAM, Luck Ra negó de forma categórica que ese haya sido el motivo de la separación y remarcó que mantenía un vínculo afectuoso con las niñas.

El músico también habría explicado que conoce de cerca las dinámicas familiares ensambladas, ya que en su propia historia personal atravesó una situación similar con la pareja de su madre. Por eso, le habría molestado especialmente que se instalara la idea de que no pudo manejar ese vínculo o que la relación con las hijas de la cantante hubiera sido un problema.

Con esa aclaración, Luck Ra buscó despejar una de las versiones más sensibles que circularon tras la ruptura. No hubo conflicto con las hijas de La Joaqui, según su descargo, ni una competencia interna ni una situación familiar que haya detonado el final del noviazgo.

La Joaqui, Luck Ra y una separación bajo la lupa pública

La exposición también fue un tema central para el artista. De acuerdo con lo que contó Ángel de Brito, Luck Ra se mostró afectado porque la separación se hizo pública antes de que pudiera procesarla en privado.

Ese punto no es menor: tanto él como La Joaqui son figuras con fuerte presencia en la música popular y en redes sociales. Cada movimiento personal suele generar repercusiones inmediatas, especialmente cuando se trata de una pareja que había captado la atención del público por su química, sus apariciones juntos y el cariño que muchos seguidores les tenían.

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación. Foto: redes sociales.

La ruptura, entonces, no solo significó el final de una relación amorosa, sino también el inicio de una conversación pública cargada de interpretaciones. En ese escenario, el cantante eligió hablar para frenar rumores y dejar claro que la decisión tuvo que ver con sus sentimientos, no con terceros ni con conflictos familiares.

Qué dijo Luck Ra sobre Tuli Acosta

Otro de los rumores que comenzó a circular fue el que vinculaba a Luck Ra con Tuli Acosta. El cantante también se refirió a esa versión y la desmintió por completo. Según lo informado en el programa de Ángel de Brito, aseguró que no ocurrió nada con ella y que las críticas que recibió en redes no tenían fundamento.

La aclaración llegó en un momento en el que el nombre de Tuli empezó a aparecer asociado a la separación, algo que alimentó aún más las especulaciones. Sin embargo, Luck Ra fue directo: negó cualquier tipo de situación sentimental paralela y sostuvo que la ruptura con La Joaqui no tuvo que ver con una tercera persona.

Luck RaLa JoaquiSeparación
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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