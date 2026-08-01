Rosalía en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber antes sobre sus shows, horarios y cómo llegar

Rosalía, cantante española. Foto: Instagram @rosalia.vt

Rosalía ya se encuentra en la Argentina para dar inicio a una serie de shows que prometen ser de los eventos musicales más importantes del año. La artista española tocará durante cuatro noches en El Arena de Buenos Aires para presentar su disco LUX.

Después de su paso por Chile, la cantante arribó a Buenos Aires en un vuelo privado y fue trasladada bajo un importante operativo de seguridad. Su regreso al país se produce en medio de una enorme expectativa por parte de sus fanáticos, ya que sucede justo después de que fuera “cancelada” por miles de argentinos, tras compartir un video de Mia Khalifa durante el Mundial 2026 tratando de “perlas” a los hinchas de nuestro país.

Rosalía presenta Lux en Buenos Aires Foto: Instagram

Sin embargo, Rosalía continúa teniendo todas las localidades agotadas de sus shows, que tendrán lugar entre el 1 y el 5 de agosto.

Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires

El primero de los recitales será este sábado 1 de agosto, con apertura de puertas prevista para las 19 y el inicio del show alrededor de las 21. Luego continuará con nuevas presentaciones los días 2, 4 y 6 de agosto, en el mismo estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Las puertas del estadio abrirán a las 19, mientras que el espectáculo está previsto para comenzar alrededor de las 21. Desde la organización recomiendan llegar con anticipación para evitar demoras en los accesos.

Rosalía presenta Lux en Buenos Aires Foto: Instagram

Cómo llegar al recital de Rosalía

El Arena de Buenos Aires ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo, y cuenta con múltiples opciones de acceso en transporte público.

La alternativa más rápida es utilizar la Línea B del subte y descender en la estación Dorrego, desde donde se puede llegar caminando en pocos minutos. Además, por la zona circulan numerosas líneas de colectivos, entre ellas 34, 42, 55, 57, 65, 71, 90, 93, 108, 111, 127, 166 y 176.

Rosalía, cantante española. Foto: Instagram @rosalia.vt

Quienes concurran en vehículo particular deberán tener en cuenta que habrá un importante movimiento de personas antes y después de cada recital, por lo que se recomienda salir con tiempo y, si es posible, utilizar estacionamientos habilitados en las inmediaciones.

La serie de conciertos marca el esperado regreso de Rosalía al país con un show completamente renovado. La gira LUX Tour es la más ambiciosa de su carrera hasta el momento y recorrerá 17 países con decenas de presentaciones en América y Europa.