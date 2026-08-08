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Luzu TV ya tiene reemplazo para Marley y Flor Peña: quiénes conducirán el nuevo programa

Tras la baja de “El Show del Verano”, Luzu TV confirmó quiénes ocuparán el horario de Marley y Flor Peña con una nueva apuesta para el mediodía.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Luzu TV
Luzu TV Foto: Prensa Luzu
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La grilla de Luzu TV vuelve a moverse y esta vez con una decisión que no pasó inadvertida entre los fanáticos del streaming. Después de la salida de “El Show del Verano”, el ciclo que tenía al frente a Marley y Florencia Peña, el canal liderado por Nicolás Occhiato confirmó cuál será la nueva propuesta que ocupará ese espacio clave del mediodía.

El anuncio generó repercusión inmediata porque llega después de semanas de comentarios, versiones cruzadas y expectativa por saber qué iba a pasar con una de las franjas más observadas de la señal. Finalmente, la respuesta llegó al aire y con nombre propio: “Un Mediodía Mejor” será el programa que intentará renovar la energía de ese horario.

Quiénes reemplazarán a Marley y Flor Peña en Luzu TV

Los elegidos para encabezar esta nueva etapa son Pollo Álvarez y Mica Vázquez, dos figuras con recorrido en televisión, streaming y entretenimiento. La dupla fue presentada como una apuesta fresca, cercana y alineada con el tono que Luzu TV construyó en los últimos años: humor, espontaneidad, charla relajada y mucha interacción con la comunidad.

El nuevo ciclo saldrá al aire de lunes a viernes de 12:30 a 13:30, inmediatamente después de “Nadie Dice Nada”, uno de los programas insignia del canal. De esta manera, Luzu busca sostener la audiencia que ya viene conectada desde la mañana y ofrecer una continuidad más liviana para el tramo del mediodía.

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Nuevo programa
Luzu TV Foto: Prensa Luzu

La elección de Pollo Álvarez y Mica Vázquez no parece casual. Ambos tienen experiencia frente a cámara, buena llegada al público joven y un perfil que combina simpatía, ritmo y capacidad para adaptarse al vivo. En una plataforma donde la química entre conductores es fundamental, el canal apuesta a una dupla con dinámica conocida y potencial para generar clips virales.

Cómo será “Un Mediodía Mejor”, el nuevo ciclo de Luzu

Aunque todavía se esperan más detalles sobre secciones, invitados y estructura definitiva, todo indica que “Un Mediodía Mejor” mantendrá una línea similar a otros formatos exitosos del canal: conversaciones de actualidad, momentos de humor, participación del público y un clima descontracturado.

El nombre del programa también marca una intención clara. “Un Mediodía Mejor” apunta a instalarse como una compañía diaria, con una propuesta positiva y accesible para quienes consumen contenido mientras almuerzan, trabajan o siguen la transmisión desde redes sociales.

En tiempos donde el streaming compite minuto a minuto por la atención, Luzu TV necesita que cada franja tenga identidad propia. Por eso, este estreno no solo funciona como reemplazo de un espacio que quedó vacante, sino como una oportunidad para oxigenar la programación y probar una nueva fórmula en vivo.

La salida de “El Show del Verano” y el cambio de estrategia

La llegada de este nuevo programa se da después de la baja de “El Show del Verano”, ciclo que era conducido por Marley y Florencia Peña. La cancelación quedó atravesada por la fuerte polémica que se generó luego de que se difundiera al aire una información falsa relacionada con Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Flor Peña y Marley
Luzu TV Foto: Prensa Luzu

Ese episodio provocó cuestionamientos, repercusión en redes y un debate alrededor de la responsabilidad en los contenidos en vivo. En ese contexto, el futuro del ciclo quedó en duda hasta que finalmente Luzu TV avanzó con una renovación.

Según trascendió en distintos programas de espectáculos, la situación entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato habría quedado tensa tras lo ocurrido, mientras que la continuidad de Marley quedó abierta a diferentes posibilidades. Sin embargo, lo concreto es que la franja ya tiene nuevos protagonistas y una propuesta distinta para salir a competir.

Nicolás Occhiato apuesta a cuidar la identidad de Luzu

La decisión de sumar a Pollo Álvarez y Mica Vázquez también puede leerse como un movimiento estratégico de Nicolás Occhiato para proteger la identidad de Luzu TV. El canal creció a partir de una comunidad muy fiel, que valora la frescura, la cercanía y la sensación de estar viendo algo genuino.

Por eso, después de una crisis mediática, la respuesta no fue solo reemplazar nombres, sino buscar una dupla que pudiera reconstruir el clima del horario sin alejarse del ADN de la señal. En lugar de apostar por un formato rígido o demasiado televisivo, Luzu vuelve a elegir una dinámica de streaming puro, con figuras que pueden moverse cómodamente entre el humor, la actualidad y la conversación cotidiana.

Flor PeñaLuzu TVMarley
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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