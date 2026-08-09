comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Refuerzan la entrega de medicamentos gratis en Buenos Aires: qué requisitos se necesitan para acceder al programa

Se trata de una iniciativa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, lanzada a inicios del 2025 y que tiene el objetivo de distribuir medicamentos gratuitos.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Medicamentos Bonaerenses: cómo inscribirse en el programa
Medicamentos Bonaerenses: cómo inscribirse en el programa Foto: Imagen Ilustrativa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó el fortalecimiento del Plan de Medicamentos Bonaerenses que se dedica a la entrega de fármacos gratis. Así reforzó la distribución de los mismos en todos los municipios bonaerenses.

Desde el gobierno provincial, indicaron que no solo se consolidó la logística de abastecimiento en los centros de salud sino que, además, se incrementó la inversión en el marco del debilitamiento del Programa Nacional Remediar.

Cómo funciona el Plan de Medicamentos Bonaerenses: el paso a paso para inscribirse

Aquellas personas que quieran acceder a medicamentos gratis pertenecientes a este plan tienen que poseer residencia en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, el Ministerio de Salud bonaerense explicó que estos ciudadanos no deben contar con obra social ni prepaga.

Para acceder gratis a los medicamentos, los pacientes no deben contar con obra social. Foto: Pinterest

Para inscribirse a los medicamentos gratis es necesario acercarse a la sede más cercana del Programa de Acceso a Medicamentos Crónicos de Alto Precio (Pamcap) y presentar la siguiente documentación:

Contenido Recomendado

ANMAT autorizó la venta libre de 10 medicamentos:qué pasa con los descuentos

ANMAT autorizó la venta libre de 10 medicamentos: qué pasa con los descuentos

ANMAT habilitó la venta libre para diez grupos de medicamentos que ya no requerirán receta

ANMAT habilitó la venta libre para diez grupos de medicamentos que ya no requerirán receta
  • Documento Nacional de Identidad (DNI) original y fotocopia para acreditar el domicilio
  • Certificación negativa de ANSES como comprobante de que no posee obra social
  • Receta emitida en el Recetario Único con sello y firma de un profesional
  • Análisis que certifiquen el tratamiento y los medicamentos que necesita el paciente

El programa bonaerense posee 133 medicamentos disponibles para entregar de manera gratuita. Los mismos deben estar incluidos en el vademécum del plan. En caso de que los pacientes necesiten otro fármaco que no pertenezca a esta lista oficial deberá hacer la solicitud ante la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales que depende de la cartera de salud de la Nación.

A su vez, Medicamentos Bonaerenses está disponible para aquellos beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) del programa Incluir Salud.

Qué pasó con el Programa Nacional Remediar

El Gobierno Nacional resolvió reducir en más de un 70% el Plan Remediar destinando solo un $36.054.000 millones al programa de salud. El plan nació en el año 2002 con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales y estuvo destinado principalmente a personas sin obra social o prepaga.

El ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, indicó que la presencia de este programa es clave en todo el país. “Los medicamentos se entregan en centros de salud, no en hospitales, para evitar que todo vaya a las guardias. Si sacás eso, millones de personas van a ir a las guardias por cuestiones básicas y el sistema va a colapsar”, expresó en su momento en declaraciones radiales.

MedicamentosBuenos Aires
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Los nuevos F-16 coparán el cielo de Morón para celebrar una fecha clave de la Fuerza Aérea:cuándo y en dónde se podrá ver

    Los nuevos F-16 coparán el cielo de Morón para celebrar una fecha clave de la Fuerza Aérea: cuándo y en dónde se podrá ver

  2. Programa de Acompañamiento Social:quiénes cobran $78.000 en agosto 2026 y cuáles son los requisitos

    Programa de Acompañamiento Social: quiénes cobran $78.000 en agosto 2026 y cuáles son los requisitos

  3. Cuánto cuesta sacar el registro en Provincia de Buenos Aires en agosto 2026:valores, requisitos y multa por circular vencido

    Cuánto cuesta sacar el registro en Provincia de Buenos Aires en agosto 2026: valores, requisitos y multa por circular vencido

  4. F-16 en el cielo porteño:así fue la práctica previa al desfile aéreo de la Fuerza Aérea en Morón

    F-16 en el cielo porteño: así fue la práctica previa al desfile aéreo de la Fuerza Aérea en Morón

  5. Confucio, filósofo chino:“Mientras tu padre y tu madre subsistan, no te alejes mucho de ellos”

    Confucio, filósofo chino: “Mientras tu padre y tu madre subsistan, no te alejes mucho de ellos”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse