Refuerzan la entrega de medicamentos gratis en Buenos Aires: qué requisitos se necesitan para acceder al programa

Medicamentos Bonaerenses: cómo inscribirse en el programa Foto: Imagen Ilustrativa

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó el fortalecimiento del Plan de Medicamentos Bonaerenses que se dedica a la entrega de fármacos gratis. Así reforzó la distribución de los mismos en todos los municipios bonaerenses.

Desde el gobierno provincial, indicaron que no solo se consolidó la logística de abastecimiento en los centros de salud sino que, además, se incrementó la inversión en el marco del debilitamiento del Programa Nacional Remediar.

Cómo funciona el Plan de Medicamentos Bonaerenses: el paso a paso para inscribirse

Aquellas personas que quieran acceder a medicamentos gratis pertenecientes a este plan tienen que poseer residencia en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, el Ministerio de Salud bonaerense explicó que estos ciudadanos no deben contar con obra social ni prepaga.

Para acceder gratis a los medicamentos, los pacientes no deben contar con obra social. Foto: Pinterest

Para inscribirse a los medicamentos gratis es necesario acercarse a la sede más cercana del Programa de Acceso a Medicamentos Crónicos de Alto Precio (Pamcap) y presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y fotocopia para acreditar el domicilio

Certificación negativa de ANSES como comprobante de que no posee obra social

Receta emitida en el Recetario Único con sello y firma de un profesional

Análisis que certifiquen el tratamiento y los medicamentos que necesita el paciente

El programa bonaerense posee 133 medicamentos disponibles para entregar de manera gratuita. Los mismos deben estar incluidos en el vademécum del plan. En caso de que los pacientes necesiten otro fármaco que no pertenezca a esta lista oficial deberá hacer la solicitud ante la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales que depende de la cartera de salud de la Nación.

A su vez, Medicamentos Bonaerenses está disponible para aquellos beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) del programa Incluir Salud.

Qué pasó con el Programa Nacional Remediar

El Gobierno Nacional resolvió reducir en más de un 70% el Plan Remediar destinando solo un $36.054.000 millones al programa de salud. El plan nació en el año 2002 con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales y estuvo destinado principalmente a personas sin obra social o prepaga.

El ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, indicó que la presencia de este programa es clave en todo el país. “Los medicamentos se entregan en centros de salud, no en hospitales, para evitar que todo vaya a las guardias. Si sacás eso, millones de personas van a ir a las guardias por cuestiones básicas y el sistema va a colapsar”, expresó en su momento en declaraciones radiales.