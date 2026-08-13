Buscan una familia para Tony, el último perro de Leandro Rud: tiene una discapacidad motriz y era su gran mimado

Buscan hogar para Tony, el perro de Leandro Rud que aún no fue adoptado. Foto: Instagram / zoonosisescobar.

Tony es uno de los perros que pertenecían a Leandro Rud y que todavía espera encontrar una familia que lo adopte. El animal tiene una discapacidad motriz como consecuencia de haber sido atropellado, pero eso no le impide desplazarse con rapidez y disfrutar de los espacios del refugio donde actualmente recibe cuidados.

Tras la muerte del histórico representante de modelos, sus amigas y las personas que durante años estuvieron vinculadas al cuidado de sus mascotas iniciaron una búsqueda para encontrarles un nuevo hogar. Algunos de los perros ya fueron adoptados, pero Tony continúa esperando una familia, al igual que Caco y Chicha.

Buscan hogar para Tony, el perro de Leandro Rud que aún no fue adoptado. Foto: Instagram / zoonosisescobar.

Durante una recorrida de Puro Show (eltrece), conducido por Pampito y Matías Vázquez, mostraron cómo se encuentra Tony y contaron detalles de su particular historia. Natalia Baquela, encargada del cuidado de los animales en Zoonosis de Escobar, explicó que el perro tenía un vínculo muy especial con Rud.

“Es un perrito muy particular. Era bastante malcriado por Leandro y siempre hizo lo que quiso”, aseguró Baquela, mientras Tony se desplazaba por el lugar.

Tony, el perro que Leandro Rud mimaba especialmente

El animal es atendido actualmente por proteccionistas que buscan que pueda continuar su vida en un hogar definitivo. Su discapacidad motriz no le impide movilizarse y, según explicaron durante el programa, conserva una personalidad activa y particular.

Macarena Lemos, una de las fundadoras del refugio y centro de adopción de mascotas Dos Orejas, ubicado en Ingeniero Maschwitz, también conocía muy de cerca a Rud. La mujer había trabajado como modelo y fue representada por su agencia.

Tony es uno de los perros que pertenecían a Leandro Rud y todavía espera encontrar una familia que lo adopte. Foto: Instagram / zoonosisescobar.

“Trabajé muchísimo tiempo con él y el amor por los animales nos unió. Esto creció un poco gracias a él”, comentó Lemos al recordar el vínculo que mantenía con el representante.

La búsqueda de una familia para Tony forma parte de una tarea más amplia que comenzó después de la muerte de Rud. Según explicaron sus amigas, los animales atravesaron con tristeza la ausencia de quien había sido su cuidador. “Ellos nos esperan. Estaban tristes cuando no estaba Leandro. Todos los que están en familia ya están mejor”, comentó Baquela.

La búsqueda de una familia para Tony y los otros perros de Leandro Rud

Además de Tony, Caco y Chicha son otros dos perros que todavía necesitan encontrar una familia. La proteccionista incluso comparó a los tres animales con los personajes de una conocida pareja televisiva: “Son como Nu y Eve”, dijo, con humor.

Sin embargo, Tony ocupa un lugar especial en esta búsqueda por su historia y por el vínculo que tenía con Rud. La intención de quienes lo cuidan es encontrar un hogar que pueda brindarle atención, compañía y estabilidad.

Leandro Rud fue uno de los representantes de modelos más reconocidos de Argentina y también se desempeñó como conductor de televisión. Foto: Noticias Clave

Baquela también recordó con emoción la relación que mantenía con el representante de modelos, con quien hablaba frecuentemente sobre sus mascotas. “Teníamos una relación estrecha. Era un genio. Lo vamos a extrañar un montón”, agregó.

La proteccionista contó además que Rud nunca llegó a dejarles indicaciones concretas sobre qué quería que sucediera con sus perros en caso de que él ya no pudiera hacerse cargo de ellos. “Tenía esperanza de vivir. Duele. Es un amigo nuestro que perdimos y nos ayudó mucho. Era una persona extremadamente generosa. Estamos muy sentidos todos”, se sinceró.

En medio del dolor por la pérdida, sus amigas continúan trabajando para cumplir de alguna manera con lo que creen que Rud hubiera querido: que sus perros estén cuidados y puedan tener una familia.

En ese sentido, Baquela sostuvo que el representante las acompaña simbólicamente en esta misión y planteó que “desde el cielo” las guía para conseguir un hogar para cada una de las mascotas que todavía esperan ser adoptadas.

Leandro Rud fue uno de los representantes de modelos más reconocidos de Argentina y también se desempeñó como conductor de televisión. Foto: Noticias Clave

De qué murió Leandro Rud

Leandro Rud murió el viernes 7 de agosto, a los 59 años. El histórico representante de modelos fue una figura reconocida del mundo del espectáculo y estuvo detrás de las carreras de famosas como Loly Antoniale, Alejandra Maglietti y Jesica Cirio.

En 2014 había sido diagnosticado con un tumor maligno en las glándulas salivales, que posteriormente hizo metástasis en los huesos y otros órganos.