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De qué murió Leandro Rud: la enfermedad poco frecuente que padecía desde 2014 y que terminó siendo fatal

El empresario y exrepresentante de modelos murió a los 51 años tras una larga lucha contra una dura enfermedad que le fue diagnosticada en 2014 y con el tiempo hizo metástasis en los huesos.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Leandro Rud fue uno de los representantes de modelos más reconocidos de Argentina y también se desempeñó como conductor de televisión.
Leandro Rud fue uno de los representantes de modelos más reconocidos de Argentina y también se desempeñó como conductor de televisión. Foto: Noticias Clave
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Murió Leandro Rud a los 51 años. El empresario y exrepresentante de modelos, reconocido por haber impulsado las carreras de figuras como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo, falleció este viernes 7 de agosto tras una prolongada lucha contra un cáncer de glándulas salivales con metástasis.

En los últimos años también se desempeñó como conductor de televisión y compartió públicamente su experiencia con la enfermedad, convirtiéndose en una voz de aliento para otras personas que atravesaban situaciones similares.

Una figura clave del modelaje argentino

Rud construyó gran parte de su carrera en el mundo de la moda y el espectáculo. En 1996 fundó una agencia de modelos que se transformó en una de las más importantes del país. Desde allí representó a algunas de las personalidades más conocidas de la televisión argentina y se convirtió en un referente dentro del ambiente artístico.

Leandro Rud en una imagen de archivo durante un evento público en Argentina.
Leandro Rud fue uno de los representantes de modelos más reconocidos de Argentina y también se desempeñó como conductor de televisión. Foto: Noticias Clave

Su nombre quedó especialmente asociado al crecimiento profesional de figuras como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo, entre otras modelos y conductoras que dieron sus primeros pasos bajo su representación.

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De empresario a conductor de televisión

Tras alejarse de la actividad empresarial, encontró un nuevo espacio en los medios de comunicación. Condujo el programa La Noche, primero en C5N y luego en Canal 9, donde abordó temas de actualidad y también habló sobre su lucha contra el cáncer.

A diferencia de otras figuras públicas que optan por mantener en reserva sus problemas de salud, Rud decidió exponer su experiencia para acompañar a personas que atravesaban situaciones similares. Sus mensajes en redes sociales y entrevistas estuvieron marcados por el optimismo y la voluntad de seguir adelante pese a las dificultades.

El mensaje que dejó antes de morir

Meses antes de su fallecimiento había reaparecido públicamente para mostrar las secuelas físicas que le había dejado la enfermedad. En aquella oportunidad contó detalles de su evolución y alentó a quienes enfrentaban diagnósticos complejos a no perder la esperanza.

Leandro Rud en una imagen de archivo durante un evento público en Argentina.
Leandro Rud fue uno de los representantes de modelos más reconocidos de Argentina y también se desempeñó como conductor de televisión. Foto: Noticias Clave

También destacó el rol fundamental que tuvieron su familia, sus amigos y sus perros rescatados durante los momentos más difíciles. Los animales ocupaban un lugar central en su vida y formaban parte de su compromiso con la protección y el cuidado de los perros abandonados.

La noticia de su muerte generó conmoción en el mundo del espectáculo, donde colegas, amigos y figuras de la televisión comenzaron a despedirlo y recordar su trayectoria. Su carrera como representante, empresario y conductor dejó una huella en la industria del entretenimiento argentino.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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