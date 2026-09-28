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Publicaron un nuevo parte médico de Mirtha Legrand: terminó los antibióticos y evoluciona favorablemente

La histórica conductora continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y permanece acompañada por su familia. El miércoles habrá una nueva actualización.

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Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei.
Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei. Foto: eltrece.
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Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada desde el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía. Este lunes 28, el centro médico confirmó que la conductora, de 99 años, finalizó el tratamiento antibiótico.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”, señala el comunicado difundido por el Mater Dei.

Parte médico Mirtha Legrand
Nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. Foto: X @lamesazaarg

El documento está firmado por Enrique Echagüe, director médico del sanatorio, y agrega que Legrand “se encuentra acompañada de su familia” y agradece “el cariño y respeto dispensado”. El informe no establece todavía una fecha para el alta médica.

Por qué Mirtha Legrand continúa internada

La conductora ingresó nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre. El primer parte de esa internación informó que presentaba un “cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería hospitalizada para efectuar estudios, tratamiento y controles.

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El viernes 25, el sanatorio había comunicado que se encontraba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que había incrementado su actividad física junto con el equipo de kinesiología. También señaló que continuaría internada hasta completar su recuperación.

Cuándo será el próximo parte médico

El Mater Dei anticipó que continuará informando oficialmente sobre la evolución de la conductora.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand continúa internada. Foto: Instagram @mirthalegrand

“De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, indicó el comunicado. Por lo tanto, la próxima actualización oficial está prevista para el miércoles 30 de septiembre.

Mirtha LegrandTelevisiónSalud
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