Qué hacer este finde en Buenos Aires: 10 planes entre teatro, música y cine

Aquí 10 planes ideales para el finde del 27 de junio. Foto: -

El fin de semana del 26, 27 y 28 de junio se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de una amplia variedad de propuestas en la ciudad de Buenos Aires. Con actividades culturales y recreativas, la agenda está pensada para atraer a públicos diversos, con opciones que permiten aprovechar tanto los espacios urbanos como los centros culturales y recreativos de la ciudad.

Además, la oferta abarca todas las edades, lo que convierte a este fin de semana en un plan ideal tanto para familias como para jóvenes y adultos. Ya sea que se busque entretenimiento, aprendizaje o simplemente pasear y descubrir nuevas experiencias, Buenos Aires ofrece alternativas para todos los gustos, garantizando un fin de semana dinámico y lleno de opciones.

Concierto Foto: Magnific

10 actividades para hacer este finde en Buenos Aires

Charlie y la Fábrica de Chocolate

El musical que protagoniza Agustín “Rada” Aristarain acompañado de Mery del Cerro y el resto del elenco está basado en la novela de Roald Dahl sobre la historia de Willy Wonka y los niños que visitan su fábrica de chocolate. Rodeados de un mundo de imaginación llevan a cabo esta mágica obra los días viernes a las 20 hs; sábados a las 15, 17:30 y 20:30; y los domingos a las 15 hs y 18 hs en el Teatro Gran Rex.

"Charlie y la fábrica de chocolate". Foto: prensa teatro

Toy Story 5

En los cines de la Ciudad de Buenos Aires se proyecta la quinta película de la saga de Toy Story que se centra en la historia de que Bonnie recibe una tablet y deja de jugar con Jessie, Buzz y el resto de los juguetes. Woody se acerca a ayudarlos para que la niña tenga amigos con quienes volver a jugar.

Se ve en las salas: IMAX, Cinemark Abasto, Palermo, Unicenter, Dot, Cinépolis Recoleta, Houssay, Avellaneda y Pilar, Showcase Belgrano, Norcenter y Haedo.

"Toy Story 5". Foto: Disney.

Litto Nebia

Una velada única junto a Litto Nebbia, una de las figuras más destacadas de la música argentina, quien ofrecerá un espectáculo con composiciones propias, entrelazadas con anécdotas y relatos de una carrera artística extensa y significativa. Sábado a las 19 hs, en Berlín Café, Av. San Martín 6656. Entrada: $35.000.

Litto Nebbia

En este encuentro, el público tendrá la oportunidad de disfrutar no solo de sus canciones más emblemáticas, sino también de un recorrido íntimo por su historia personal y profesional, en un formato cercano que promete emoción, recuerdos y una fuerte conexión con uno de los pioneros del rock nacional.

Los Abuelos de la Nada

La emblemática agrupación, integrada por algunos de los músicos que formaron parte del proyecto original creado por Miguel Abuelo, se presentará en un concierto que repasará las canciones de un conjunto tan singular, esencial en la historia del rock argentino. Viernes a las 21 hs, en Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $35.000.

Será una oportunidad imperdible para revivir el espíritu y la energía de una banda que dejó una huella profunda en la escena musical, reinterpretando sus clásicos y manteniendo vivo el legado de una de las propuestas más originales del género.

Festival Dimension 90’s

Este festival llega como una cita imperdible para quienes quieran volver a sentir la energía de una década inolvidable. El próximo 26 de junio, el Complejo C Art Media se convertirá en una verdadera máquina del tiempo con un line up que reúne a grandes protagonistas del pop, el dance y el reggae nacional, como El Símbolo, Jazzy Mel, King Africa, Leo García y La Zimbabwe, entre otros. Más que un concierto, la propuesta invita a revivir el clima, los sonidos y la estética que marcaron a toda una generación.

En un contexto donde la nostalgia noventosa vive un fuerte auge, este festival se destaca por su capacidad de recrear la experiencia completa: desde los hits que dominaron radios y pistas hasta la conducción de BB Sanzo y la musicalización de DJ Aldo Haydar. Con apertura de puertas a las 21 hs y shows desde las 22 hs, las entradas empiezan en $36.000.

Raúl Lavié

El reconocido cantante y actor Raúl Lavié llega con “Raíces”, un nuevo espectáculo musical en el que propone un recorrido sensible por la memoria cultural argentina. A través de un repertorio cuidadosamente seleccionado, el artista revisita distintas etapas de nuestra música y poesía, rindiendo homenaje a los creadores que marcaron nuestra identidad a lo largo del tiempo.

Raúl Lavié

Con su inconfundible estilo y una trayectoria que lo posiciona como una de las grandes figuras de la escena nacional, Lavié ofrece una experiencia emotiva que combina interpretación, historia y sentimiento. La cita será el domingo a las 20 hs en Bebop (Uriarte 1656), con entradas desde $25.000.

Sottovoce

Sebastián y Claudio, primos y socios, están a punto de concretar la venta de la empresa textil que heredaron de sus padres, en una decisión que podría marcar un antes y un después en sus vidas. Muy diferentes en sus formas de ver el mundo, ambos imaginan este paso como el inicio de un nuevo camino personal que hasta ahora habían postergado. Sin embargo, lo que parecía un acuerdo sencillo comienza a resquebrajarse cuando surgen tensiones en torno a la división del dinero.

Sottovoce Foto: Plateanet

El conflicto crece con la intervención de sus parejas, Lola y Romina, y lo que durante años permaneció callado finalmente sale a la superficie, enredando vínculos, secretos y emociones. Con actuaciones de Adrián Suar, Fernán Miras y elenco, y dirección de Mariano Pensotti, la obra se presenta los viernes a las 20:30hs, sábados a las 20hs y 22:30hs y domingos a las 19:30hs en El Nacional, Corrientes 960. Entradas desde $55.000.

Desde el jardín

Guillermo Francella sorprende una vez más en una obra acompañado de Andrea Frigerio y elenco, basada en la novela de Jerzy Kosinski que cuenta la vida de Chance Gardiner, un hombre de inteligencia limitada y analfabeto con el único conocimiento en cuidado del jardín de un hombre rico. Un día es expulsado y debe integrarse a la sociedad por lo que entra a trabajar en la casa de Eva y Ben en la que se convierte de manera accidental en un sabio a partir de su literalidad y simplicidad.

"Desde el jardín". Foto: prensa teatro

Las funciones son el sábado a las 20 hs y 22:15 horas y los domingos a las 19 horas en el teatro Metropolitan, Corrientes 1343. Las entradas comienzan en $36.000.

Rocky

El recordado éxito cinematográfico protagonizado por Sylvester Stallone, que cautivó a audiencias de todo el mundo, llegó el año pasado al teatro Lola Membrives con Nico Vázquez en el papel principal y continúa en cartel. “Rocky” narra, más allá del universo del boxeo, una historia atravesada por el amor, la perseverancia y el espíritu de superación.

En el corazón de la trama aparece Rocky Balboa, un púgil de nivel modesto que, contra todos los pronósticos, es elegido para enfrentar al campeón mundial, Apolo Creed. En el camino hacia su gran oportunidad, encuentra en Adrian, una mujer introvertida y sensible, el amor que le da fuerzas para vencer sus temores y levantarse una y otra vez, sin importar las caídas.

Nico Vázquez en "Rocky" Foto: Instagram

Nicolás Vázquez protagoniza junto a Daiana Fernández y elenco esta obra los sábados a las 20:30 hs, 19 hs y 22 hs; y los domingos a las 20 hs en el teatro Lola Membrives, Corrientes 1280. Las entradas comienzan en los $50.000.

Secreto en la montaña

El teatro es, una vez más, el protagonista. La historia sigue a Jack y Ennis, dos jóvenes vaqueros que se conocen al ser contratados para cuidar un rebaño de ovejas. Entre ellos nace un lazo profundo que con el tiempo se transforma en un amor tan inesperado como difícil de aceptar en el contexto de su época.

"Secreto en la montaña", con dirección de Javier Daulte y producción de Suar. Foto: prensa teatro

Protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, la obra se presenta los viernes a las 20 hs; sábados a las 19:30 y 21:30 hs, y domingos a las 19.30 hs en el Multiteatro, Corrientes 1283. Entradas desde $45.000.