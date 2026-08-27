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Fotos y videos del último adiós a Rubén Rada: Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantaron “Muriendo de plena” durante el velorio

Además de familiares, famosos y fanáticos, también estuvo presente el presidente uruguayo Yamandú Orsi, acompañado por su esposa. El recinto se llenó de música en la despedida para el “Negro” Rada en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La gente asiste al funeral del músico uruguayo Rubén Rada en el Palacio Legislativo de Montevideo,
La gente asiste al funeral del músico uruguayo Rubén Rada en el Palacio Legislativo de Montevideo, Foto: REUTERS
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Uruguay atravesó este jueves una jornada de duelo nacional por la muerte de Rubén “El Negro” Rada, a los 83 años. Familiares, amigos, colegas, autoridades y cientos de admiradores se acercaron al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para participar del velatorio.

La despedida tuvo un tono acorde con la personalidad y la obra del artista. En lugar de quedar dominado por el silencio, el recinto se llenó de música cuando los presentes comenzaron a cantar y bailar dos clásicos de su repertorio: primero sonó “Blumana” y luego llegó “Muriendo de plena”, la canción en la que Rada había imaginado cómo quería ser despedido.

Velorio de Rubén Rada. Video: NA

Familiares, músicos y admiradores acompañaron con palmas el verso: “Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica plena”. Al finalizar, el homenaje continuó con una ovación y el canto de “Olé, olé, olé, Negro, Negro”, que se extendió por el Salón de los Pasos Perdidos.

Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y León Gieco viajaron para despedir a Rubén Rada

Entre las figuras presentes estuvieron Natalia Oreiro, su esposo Ricardo Mollo, León Gieco, Dante Spinetta y Jorge Nasser. Varios de ellos viajaron especialmente desde Buenos Aires y se sumaron al canto y al baile junto con Patricia Jodara, viuda del músico, y sus hijos Lucila, Matías y Julieta Rada.

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Oreiro y Mollo llegaron al Palacio Legislativo poco antes de las 15, saludaron a la familia y se acercaron al féretro. La actriz y cantante explicó que habían viajado para acompañar a los seres queridos de Rada y recordarlo “con la alegría que se merece” y “con mucho candombe, como él quería”.

León Gieco, que compartió proyectos y escenarios con Rada, también participó activamente del homenaje musical. El artista cantó y bailó junto a familiares, colegas y seguidores, en una ceremonia que puso el centro no solo en la pérdida, sino también en la vitalidad de la obra que dejó el músico uruguayo.

Yamandú Orsi llegó acompañado por su esposa

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, asistió junto con su esposa, Laura Alonsopérez, poco después de las 15.30. Ambos se acercaron al féretro y acompañaron a la familia. Orsi había decretado duelo oficial y afirmó que la ceremonia respetó el deseo de Rada de vivir la despedida con alegría.

También participaron la vicepresidenta Carolina Cosse, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y otras figuras del ámbito político y cultural. La senadora Blanca Rodríguez recibió a Julieta Rada a su llegada, en una de las escenas más significativas de la jornada.

Durante toda la tarde, una fila constante de personas avanzó por el interior del Palacio. Los admiradores pudieron acercarse a pocos metros del féretro para dejar flores, dibujos y recuerdos, mientras numerosas coronas rodeaban a los familiares del cantante.

Velorio de Rubén Rada. Video: EFE

El homenaje a Rubén Rada continuó fuera del Palacio Legislativo

La música también se hizo escuchar en las inmediaciones del edificio. Una cuerda de tambores de la comparsa Madrugada, llegada desde Rosario, interpretó canciones como “Las manzanas” y “Candombe para Gardel”, mientras el público acompañaba con palmas, cantos y baile.

El homenaje se extendió por Montevideo. Algunos ómnibus de CUTCSA circularon con la frase “¿Quién va a cantar?”, en referencia a una de las composiciones más reconocidas de Rada. La intervención se sumó a las muestras de afecto que aparecieron en diferentes puntos de la ciudad.

Rubén Rada había permanecido internado durante varias semanas a causa de una neumonía bilateral y sus complicaciones. Su despedida reunió a varias generaciones y convirtió al Palacio Legislativo en un escenario marcado por aquello que atravesó toda su vida: el candombe, la cercanía con el público y una música capaz de unir a artistas, autoridades y admiradores.

De qué murió Ruben Rada

Según había informado semanas atrás el medio uruguayo Informativo Sarandí, Rada fue diagnosticado con una neumonía bilateral, motivo por el cual permanecía hospitalizado bajo observación.

En el comunicado oficial difundido este miércoles, la familia del “Negro” señaló que falleció “después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”.

Los reportes indicaban que el reconocido referente de la música rioplatense había ingresado al sanatorio tras presentar un cuadro respiratorio complejo, que derivó en el diagnóstico de una neumonía bilateral.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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